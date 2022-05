Wolfratshausen: 500.000 Euro Schaden bei Brand

Großeinsatz für die Feuerwehr in Wolfratshausen: Am Freitagabend hatten Anwohner einen Brand im Ortsteil Farchet gemeldet. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits in Vollbrand. Laut Polizei hatten zu dem Zeitpunkt alle 17 Bewohner das Gebäude bereits verlassen.

Zwei Personen verletzt

Rund 100 Kräfte der Feuerwehr bekämpften über mehrere Stunden die Flammen. Auch Kräfte von Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Eine Frau musste vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch ein Feuerwehrmann wurde beim Einsatz verletzt, er wurde vor Ort ärztlich versorgt.

Hoher Sachschaden

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 500.000 Euro. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten nicht in das Haus zurückkehren. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Weilheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.