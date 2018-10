Wolfram-von-Eschenbach-Preis für Kinderliedermacher Geraldino

Ob er über die Schulferien singt, von jungen Fußballspielern oder das Märchen Rotkäppchen neu interpretiert – bei seinen mehr als 100 Konzerten jährlich bringe Geraldino Schwung in die Kinderzimmer, so der Bezirk Mittelfranken. Darüber hinaus ist der gebürtige Schwabacher auch als Mitglied eines Blues-Trios, einer Big Band und eines Symphonieorchesters erfolgreich. Er hat das Kindermusikfestival in der Nürnberger Tafelhalle initiiert und das "Theater Rootslöffel" sowie die Musikervereinigung "kindermusik.de" mitbegründet.

Förderpreise für Pöllot, Linss und Grasse

Die Preisverleihung findet um 17.00 Uhr im Bürgersaal der Stadt Wolframs-Eschenbach statt. Der Wolfram-von-Eschenbach-Preis des Bezirks Mittelfranken ist mit 15.000 Euro dotiert. Förderpreise zu je 5.000 Euro gehen an die bildende Künsterlin Stefanie Pöllot, die deutsch-brasilianische Sängerin Yara Linss sowie an den Konzertgitarristen Stefan Grasse, alle drei aus Nürnberg.

Mit dem Preis wurden unter anderem bereits der Windsbacher Knabenchor und Fitzgerald Kusz ausgezeichnet.