Wolfgang Buck erhält den Kulturpreis Bayern

Der Kabarettist und Liedermacher Wolfgang Buck erhält am Donnerstag in München den Kulturpreis Bayern. Die Auszeichnung wird von der Bayernwerk AG in Partnerschaft mit dem zuständigen Staatsministerium in dieser Form seit 2005 für herausragende Leistungen in Kunst und Wissenschaft verliehen.

Wolfgang Buck: Fränkisches Urgestein

14 Jahre lang war Wolfgang Buck als evangelischer Pfarrer in Trabelsdorf bei Bamberg tätig, dann wagte er den Ausstieg, ließ sich beurlauben und vollzog den Aufstieg auf die bayerischen Kleinkunstbühnen. Auftritte im Vorprogramm von Hubert von Goisern und Joan Baez sowie zwei Programme in den 90er Jahren verschafften ihn dann einen Bekanntheitsgrad in Bayern. 2006 wurde Buck mit dem Frankenwürfel ausgezeichnet, 2008 mit dem Wolfram-von-Eschenbach-Preis und jetzt kommt der Kulturpreis Bayern dazu.

Für den im Landkreis Fürth gebürtigen und jetzt im Landkreis Bamberg lebenden Buck ist der Preis eine besondere Auszeichnung und Anerkennung. "Wir Bühnenkünstler durften eineinhalb Jahre nicht auf die Bühne und es ist wunderbar, wenn man merkt, man ist nicht in Vergessenheit geraten", so Buck gegenüber dem BR. Der November sei der erste Monat, in dem noch kein Konzert abgesagt wurde, das sei ein gutes Zeichen. Die Leute vor allem über 45 Jahren würden sich noch nicht so richtig in Konzerte trauen und seien sehr vorsichtig trotz Impfung.

Die Begründung für die Auszeichnung wird Wolfgang Buck am Abend in München erfahren. Vielleicht sei es, dass er vor allem relevante Texte für seine Lieder wählt und das im Dialekt. Der könne eben auch sehr poetisch, politisch und lyrisch rübergebracht werden, so Buck. "Dialekt hat viele Facetten und ich glaube, dafür ist die Auszeichnung."

Neues von Buck

Im Moment arbeitet Wolfgang Buck gemeinsam mit Rupert Schellenberger an einer neuen CD. Einen Namen habe sie noch nicht, so der Liedermacher, aber dafür viele neue Songs. Die CD soll im Herbst 2022 erscheinen. Vier Konzerte dazu sind bereits geplant in Ansbach, Roth, Nürnberg und Hallstadt.

Sechs Preisträger und ein Sonderpreis

Der Kulturpreis Bayern ist mit insgesamt 96.000 Euro dotiert. Zu den weiteren Preisträgern und Preisträgerinnen zählen der Künstler Thomas Demand sowie Gretel und Erwin Eisch, der Kirchenmusiker Reinhard Kammler und die Schauspielerin Luisa Wöllisch. Hannes Ringlstetter wird mit dem Sonderpreis des Bayerischen Kunstministeriums geehrt. Er sei eine herausragende Künstlerpersönlichkeit und seit über 30 Jahren eine feste Größe auf den deutschsprachigen Bühnen, sei es als Moderator, Kabarettist, Schauspieler oder Musiker, heißt es in der Begründung.

Alle Preisträgerinnen und Preisträger erhalten die von dem Schwandorfer Bildhauer Peter Mayer geformte Bronzestatue "Gedankenblitz" und ein Preisgeld. Durch den Kulturpreis Bayern soll ein Impuls zum Erhalt der kulturellen Vielfalt geleistet werden und zugleich eine Bühne für Kunst und Wissenschaft in unseren Regionen entstehen, so die Bayernwerk AG.