Wolfauslasser-Brauch im Bayerischen Wald fällt aus

Erstmals seit Jahrzehnten fällt dieses Jahr im Bayerischen Wald der Brauch des sogenannten "Wolfauslassens" oder "Martinigehens" aus, bei dem lautstark mit Kuhglocken durch die Dörfer oder von Haus zu Haus gescheppert wird. Grund dafür sind die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie, nach der sich aktuell zwar zehn Personen treffen dürfen, aber nur zehn Personen aus maximal zwei Haushalten.

Traditionell große Gruppen gemeinsam unterwegs

Beim Wolfauslassen sind aber traditionell größere und gemischte Gruppen von Männern, Jugendlichen und Kindern unterwegs. Hochburgen des Brauchs sind die Bayerwaldgemeinden Rinchnach und Bodenmais, wo sich jedes Jahr am Abend des 10. Novembers mehrere "Wölfe", wie man die Gruppen nennt, zum großen "Zusammenläuten" treffen. In Rinchnach sind das normalerweise Hunderte von Wolfauslassern und ebenso viele Zuschauer.

In Bodenmais kommen in normalen Jahren auch am späten Abend Hunderte Wolfauslasser und Zuschauer an einer großen Kreuzung im Ort zusammen. Heuer fällt all das wegen Corona ersatzlos aus. In kleineren Gruppen zu gehen ist für die Wolfauslasser keine Option. Außerdem ist den Verantwortlichen, zum Beispiel Michael Saller vom Traditionsverein "Bodenmaiser Wolfauslasser" das Risiko von Ansteckungen zu groß, weil man für den Brauch stundenlang gemeinsam unterwegs ist.