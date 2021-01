Wolf vs. Vieh: Neues Projekt unterstützt bayerische Bauern

Die Zahl von Wölfen in Europa wächst - und damit steigen auch die Sorgen vieler Menschen. Vor allem Landwirte sind beunruhigt. Nun will ein länderübergreifendes Projekt den Schutz von Viehherden im Alpenraum voranbringen - und generell die Konflikte zwischen Mensch und Wolf verringern.

Herdenschutz im Blickpunkt

Das internationale Projekt trägt den Namen "Lifestock Protect" (Eigenschreibweise: LIFEstockProtect) und hat ein Budget von knapp fünf Millionen Euro - wobei 3,6 Millionen Euro von der EU-Kommission kommen. Beteiligt sind landwirtschaftliche Organisationen mit mehr als 16.000 Mitgliedern aus Deutschland, Österreich und Italien - die meisten von ihnen aus dem Öko-Bereich. Außerdem engagieren sich Wissenschaftler und Naturschützer.

Bei einer großen Digitalkonferenz haben einige von ihnen nun über ihre bisherigen Erfahrungen mit dem Wolf gesprochen - und die Ziele des Projektes umrissen. Dazu zählt, wie erwähnt, vor allem der Schutz der Viehherden. So sollen in den nächsten fünf Jahren Maßnahmen erprobt und umgesetzt werden. Max Rossberg von der beteiligten Organisation European Wilderness Society erklärte, dass die Zeit dränge: Herdenschutz und Herdenmanagement müssten nun ernstgenommen werden.

Almbauern klagen über fehlende Schutzmöglichkeiten

Hintergrund der Sorgen ist die Tatsache, dass sich die streng geschützten Tier auch in Bayern wieder mehr zuhause fühlen. Laut aktuellen Zahlen des Landesamtes für Umwelt (LfU) gibt es acht feste Wolfsterritorien im Freistaat. Zum Vergleich: Im Monitoring-Jahr 2015/16 war es nur eines. Fast wöchentlich werden einzelne Tiere nachgewiesen, in dieser Woche am Untermain, davor in Nürnberg, nahe Amberg sowie bei Freising und Bamberg. Laut LfU sind das meist durchwandernde Tiere, die ihre elterlichen Rudel verlassen haben und auf der Suche nach einem eigenen Gebiet sind. Auch bundesweit steigt die Zahl der Wölfe - pro Jahr um etwa 30 Prozent.