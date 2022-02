Vierter tödlicher Unfall in Bayern: Wolf von Auto überfahren

Wieder ist ein Wolf bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Wie das Bayerische Landesamt für Umwelt in Augsburg mitteilt, ist das Tier Ende Januar auf der A6 bei Leuchtenberg im Landkreis Neustadt an der Waldnaab von einem Auto erfasst worden.

Jungwölfin aus dem Veldensteiner Forst

Nach den Ergebnissen einer genetischen Analyse handelt es sich um einen weiblichen Jungwolf aus dem Veldensteiner Forst im Grenzgebiet zwischen Oberfranken und der Oberpfalz. Das Tier wird jetzt im Leibnitz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin untersucht.

Es ist bislang der vierte Wolf in Bayern, der seit Mai 2021 durch einen Verkehrsunfall getötet wurde. Am 1. Dezember 2021 wurde im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ein männlicher Wolf überfahren, am 5. Dezember 2021 wurde im Landkreis Nürnberger Land ein weiblicher Jungwolf an den Bahngleisen tot aufgefunden. Bei dem Jungwolf im Landkreis Neustadt an der Waldnaab handelt es sich um einen Nachkommen aus dem Manteler Forst, bei der Wölfin im Nürnberger Land um ein Jungtier aus dem Veldensteiner Forst.

Gefährliche Suche nach neuem Territorium

Am 13. Dezember 2021 kam im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ein weiterer männlicher Wolf bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Hierbei handelte es sich um das männliche Elterntier aus dem Rudel im Manteler Forst und somit um den Vater des am 01.12.2021 verunfallten Jungwolfs.

In Bayern gibt es derzeit vier Rudel und sechs standorttreue Einzeltiere. Jungtiere legen oftmals große Strecken zurück, um sich ein eigenes Territorium zu suchen. Auf diesen Wanderschaften werden viele Wölfe überfahren.