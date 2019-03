Wolf tappt in Oberhaid bei Bamberg in Fotofalle

Dass darauf eindeutig ein Wolf zu sehen ist, habe nun das Wildtiermanagement des Landesamts für Umwelt (LfU) in Augsburg in Abstimmung mit den Experten der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf in Sachsen bestätigt.

Wolfsberater nach Oberhaid

Das Landesamt für Umwelt (LfU) will einen Wolfsberater nach Oberhaid schicken, heißt es in der Pressemitteilung. Der soll sich mit der unteren Naturschutzbehörde, der Gemeide und Jagdpächtern austauschen. Danach soll entschieden werden, wie weiter verfahren wird.

Kein Grund zur Beunruhigung

Die Gemeinde Oberhaid informiert auf ihrer Internetseite, dass die Wildkamera des verantwortlichen Jagdpächters gleich mehrmals den Wolf fotografiert hat. Es bestehe jedoch kein Grund zur Beunruhigung.

Hunde an die Leine

Als Vorsichtsmaßnahme bittet die Gemeinde alle Hundehalter, ihre Hunde in der Natur angeleint zu lassen.