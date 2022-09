Wie Rhönschäfer ihre Herden vor dem Wolf schützen

Rhönschäfer Josef Kolb begrüßt seine Herdenschutzhunde Leika, Jele und Olga auf einer Weide. Die drei Kaukasischen Schäferhunde springen freudig um ihr Herrchen herum. Josef Kolb streichelt sie und schaut anschließend nach seinen Schafen und Ziegen. Leika, Jele und Olga widmen sich wieder ihrer Aufgabe: dem Schutz der Herde vor dem Wolf. Die Weide nahe der Ortschaft Ginolfs im Landkreis Rhön-Grabfeld umgibt ein mobiler Elektrozaun. Darin grasen rund 450 Mutterschafe, 30 Lämmer und 35 Ziegen. Wegen der Herdenschutzhunde könne er nachts wieder ruhig schlafen, sagt Kolb.

Herdenschutzhunde bellen Wolf an

Im Laufe der vergangenen vier Jahre schaffte sich der Schäfer insgesamt sechs Kaukasische Schäferhunde an. Mindestens drei von ihnen sind ständig bei den Schafen und Ziegen auf der Weide. Taucht ein Wolf auf, würden die Herdenschutzhunde ihn "ansprechen". Nach Kolbs Worten geben die Herdenschutzhunde mit ihrem Bellen dem Wolf zu verstehen: Lass es sein. Geh hier nicht rein. Wir sind doppelt so groß wie du und wir sind zu dritt.

Erhebliche Kosten für Herdenschutzhunde

Der Rhönschäfer musste viel Zeit investieren, um die Hunde in die Herde zu integrieren. Außerdem entstanden ihm erhebliche Kosten: Für seine insgesamt sechs Hunde, Ausrüstung wie einen Zwinger und einen Hänger investierte er circa 10.000 Euro. Hinzu kommen die jährlichen Kosten wie etwa für Impfungen und Futter. Pro Hund liegen diese bei rund 800 Euro.

Stärkeres Stromgerät für Elektrozaun

Auch der Rhönschäfer Julian Schulz versucht, seine Herde verstärkt vor dem Wolf zu schützen. Darum schaffte er sich ein stärkeres Stromgerät an, das er an den mobilen Elektrozaun anschließt. Da er nachts nicht bei seiner Herde ist, zäunt er sie immer auf der Weide ein. Der mobile Elektrozaun ist 90 Zentimeter hoch.

Kameras alarmieren Schäfer

Zusätzlich installiert er ein bis zwei Kameras, die den Nachtpferch überwachen. Würde ein Wolf um den Elektrozaun laufen, so würden sich die Schafe und Ziegen aufgeregt in dem Pferch bewegen. Diese Bewegung könnte die Kamera registrieren. Daraufhin löse sie einen Alarm aus, den sie dem Rhönschäfer auf sein Handy sendet. Schulz könne dann das Livebild der Kamera über sein Smartphone betrachten. "Wenn dann bei der Herde wirklich Stress sein sollte, kann ich sofort zu ihr fahren", ergänzte Schulz. Im vergangenen Herbst riss ein Wolf drei seiner Tiere – ein Lamm und zwei Ziegen.

Erster Wolf 2018 in der Rhön nachgewiesen

Vor vier Jahren wurde der erste Wolf in der Rhön nachgewiesen. Eine Wildkamera fotografierte ihn. Dies teilte Torsten Kirchner BR24 mit. Er ist Gebietsbetreuer in der Hochrhön. Dort ist er für den Naturschutz zuständig. Darüber hinaus ist er Mitglied des Netzwerks Große Beutegreifer. Die Informationen des Netzwerks laufen beim Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) zusammen. Laut Kirchner handelte es sich bei dem Wolf von 2018 um ein Weibchen auch Fähe genannt. Sie war über zwei Jahre in der Region und verschwand dann spurlos.

Wolfspaar lebt in der der Rhön bei Wildflecken

Aktuell lebt ein Wolfspaar in der Gegend des Truppenübungsplatz Wildflecken. Der genetische Nachweis erfolgte vergangenen Winter aufgrund einer Urinprobe. So konnten zwei Wölfe identifiziert werden. Sie haben inzwischen Nachwuchs.

Bayern fördert Herdenschutz bei Nutztierhaltern

Bayern fördert Nutztierhalter in Wolfsgebieten und deren Umgebung. So zahlt der Freistaat ihnen beispielsweise wolfsabweisende Herdenschutzzäune. Außerdem bezuschusst er seit letztem Jahr die Anschaffung von Herdenschutzhunden. Dies sind bis zu 3.000 Euro pro Hund.

Neun Regionen standorttreuer Wölfe in Bayern

Laut dem Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) gibt es in Bayern neun Regionen standorttreuer Wölfe. Diese sind: Allgäuer Alpen, Altmühltal, Bayerischer Wald Nord und Süd, Manteler Forst, Grafenwöhr, Veldensteiner Forst, Wildflecken, Zella-Rhön. Ein Wolf gilt als standorttreu, wenn dieser über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten in dem Gebiet nachgewiesen wird oder eine Reproduktion belegt ist. Sofern innerhalb eines Monitoringjahres in dem Gebiet keine Nachweise erfolgen, wird dieses nicht mehr in der Liste der Gebiete mit standorttreuen Wölfen geführt. Monitoring bezeichnet die Beobachtung eines Wolfes, so das LfU.

Nachweis von Wölfen durch Fotos und Genuntersuchungen

Der Nachweis von Wölfen erfolgt beispielsweise durch Fotos von Wildtierkameras. Außerdem können Wölfe durch Genuntersuchungen von hinterlassenem Kot und Urin erfasst werden. Vergleichbar sieht es auch bei Haar- und Speichelproben aus, die an gerissenen Tieren entdeckt werden. Nach Angaben des LfU gibt es neben standorttreuen auch zu- oder abwandernde Wölfe. Somit lassen sich keine genaueren Angaben über die Wolfspopulation in Bayern machen. Darüber hinaus können vor allem junge Rüden 50 bis 70 Kilometer am Tag zurücklegen. Dabei sind sie auf der Suche nach einem eigenen Territorium.