Wolf im Oberallgäu gilt laut Expertin als unproblematisch

Der Wolf, der aktuell im Oberallgäu unterwegs ist, gilt laut dem Landratsamt in Sonthofen als unproblematisch. Das männliche Tier mit der Bezeichnung GW999m wurde bereits einige Male im Raum Balderschwang und im Vorarlberg nachgewiesen. Erst kürzlich veröffentlichte der Naturpark Nagelfluhkette wieder ein Foto, das mit großer Wahrscheinlichkeit den vom Landesamt für Umwelt in Augsburg als standorttreu eingestuften Wolf zeigt.

Warum es keine Konflikte mit diesem Wolf gibt

Agnes Hussek ist Wildökologin am Landratsamt in Sonthofen und sagte im BR-Interview: "Der Wolf meidet den Menschen und menschliche Siedlungen und hält sich bei seiner Kost an Wildtiere." Konflikte entstünden erst, wenn sich das Tier nahe an menschliche Siedlungen heranwage oder Nutztiere reiße. Davon geht Hussek aber zurzeit nicht aus, da der Wolf ihrer Meinung nach gelernt hat, mit Wildtieren gut zu überleben.

Bergsteiger brauchen sich zu fürchten

Trotzdem könne es vorkommen, dass er auch einmal ein Nutztier reißt. Zum Beispiel, wenn er hungrig ist und es einfacher ist, ein Nutztier anzugreifen als ein Wildtier. Bergsteiger bräuchten sich vor dem Wolf aber nicht zu fürchten. Mit Blick auf die bevorstehende Alpsaison empfiehlt sie den Älplern, wo es möglich ist, Herdenschutzmaßnahmen zu ergreifen - wobei das im Oberallgäu gar nicht so einfach sei. Aufgrund der Geländestruktur sei es sehr aufwändig, Weiden für das Alpvieh einzuzäunen. Außerdem fehlten die Flächen den Wildtieren dann zum Äsen, also zur Nahrungsaufnahme.

Hunde als Herdenschutz ungeeignet

Hunde zum Herdenschutz einzusetzen, sei aufgrund des Tourismus eine heikle Sache: Die Hunde verteidigten ihre Herde gegen jegliche Eindringlinge - egal, ob Wanderer oder Wolf.