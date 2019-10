Wolf im Oberallgäu fotografiert

Das Foto entstand am Samstag, 12. Oktober. Auf dem Zeitstempel der Wildkamera der Bayerischen Staatsforsten ist als Uhrzeit exakt 12.39 Uhr angegeben. Wo genau der Wolf unterwegs war, wollten die Behörden nicht sagen.

Im "südwestlichen Teil" des Landkreises unterwegs

Sie sprechen lediglich vom "südwestlichen Teil" des Landkreises. Das könnte dem Bereich Balderschwang - Oberstdorf entsprechen. Der Wolf dürfte aber schön länger in dem Gebiet unterwegs sein.

Pfotenabdrücke und Kotspuren gefunden

Nach Angaben von Henning Werth, LBV-Gebietsbetreuer in den Allgäuer Hochalpen, gibt es schon seit einiger Zeit Hinweise auf einen Wolf in der Region. Man habe Spuren, also Pfotenabdrücke, und Wolfskot gefunden.

Ab einem halben Jahr gilt Wolf als heimisch

Wenn sich ein Wolf länger als sechs Monate fest in einem bestimmten Gebiete befindet, gilt er laut Hennig Werth als standorttreu. Das sei dort aber noch nicht der Fall.

Auch Braunbär bei Balderschwang unterwegs

Erst jetzt wurde bekannt, dass auch ein Braunbär in der Gegend um Balderschwang unterwegs ist. Eine Bergwanderin hatte kürzlich Kotspuren des Bären im Balderschwanger Tal fotografiert.