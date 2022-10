Wolf im Nationalpark gestorben - Nur noch ein Tier im Freigehege

Im Tierfreigelände am Großen Falkenstein in Ludwigsthal im Bayerischen Wald lebt nur noch ein Wolf – das andere Tier ist am vergangenen Wochenende gestorben. Das hat die Verwaltung des Nationalparks Bayerischer Wald am Dienstag auf ihrer Facebook-Seite mitgeteilt. Demnach war der Wolf 16 Jahre alt.

Haltung von Wölfen ist kompliziert

Das verbliebene Tier lebt vorerst weiter allein im Gehege. Die Haltung von Wölfen gilt wegen ihrer Sozialstruktur im Rudel als anspruchsvoll. Ältere Tiere lassen sich kaum mit anderen Artgenossen vergesellschaften.

Gehege in Neuschönau ist schon verwaist

Vor gut einem halben Jahr ist im Tierfreigelände in Neuschönau im Landkreis Freyung-Grafenau die letzte Wölfin altersbedingt gestorben. Sie war mehr als 13 Jahre alt. Seitdem ist dort das Wolfsgehege verwaist. Bisher ist noch nicht klar, wann es wieder mit einem Wolfsrudel besetzt wird.

Wie geht es weiter?

Jetzt diskutieren die Verantwortlichen, wie es weitergehen soll mit den Tierfreigehen. Touristiker aus der Region und Alfons Schinabeck, Bürgermeister von Neuschönau (CSU) sagen, viele Nationalpark-Gäste kämen hauptsächlich wegen des Wolfs. Er gilt als Besuchermagnet. Geht es nach Schinabeck, müsste schnell ein neues Rudel nach Neuschönau gebracht werden.

"Das ist ein ganz wichtiges Gehege. Wir wissen ja um das Spannungsfeld, dass der Wolf im Märchen als Bösewicht dargestellt wird. Dabei ist das in Wirklichkeit ganz anders. Und deshalb ist es wichtig, dass die Menschen sehen können, wie er lebt." Alfons Schinabeck, Bürgermeister von Neuschönau

Den Wolf beobachten zu können, trage zur Umweltbildung und letztlich auch zur Akzeptant des Wolfs in freier Wildbahn bei, findet Schinabeck.

Wolfhaltung im Gehege ist umstritten

Wölfe hinter Gittern zu halten, gilt als umstritten. Die Haltung ist wegen ihres Sozialverhaltens schwierig. Es kann zu blutigen Auseinandersetzungen in einem Rudel kommen. Laut Schinabeck wird im Bayerischen Umweltministerium genau dieser Aspekt diskutiert.