01.03.2019, 17:26 Uhr

Wolf im Landkreis Neustadt an der Waldnaab fotografiert

Erneut ist in Bayern ein wolfsartiges Tier in eine Fotofalle getappt. Fotografiert wurde es in der Oberpfalz, im östlichen Teil des Landkreises Neustadt an der Waldnaab. Experten sind sich sicher, dass es sich um einen Wolf handelt.