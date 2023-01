Wolf im Ebersberger Forst gesichtet

In Oberbayern gibt es möglicherweise wieder einen Wolf. Entsprechende Beobachtungen wurden jedenfalls im Landkreis Ebersberg gemacht. Der vorerst letzte Hinweis war akustischer Natur: Eine Ebersbergerin berichtete dem Landratsamt, sie habe nachts einen Wolf heulen gehört. Davor hatten sich bereits drei Augenzeugen gemeldet: Sie hätten einen Wolf im Ebersberger Forst gesehen.

Kein Foto vom Wolf, keine Speichelproben

Ein Foto oder gar Speichelproben gibt es nicht. Denn es wurde noch kein totes Tier gefunden, das von einem Wolf gerissen worden sein könnte. Man habe die Jäger aber über die Beobachtungen informiert, sagte eine Landratsamts-Sprecherin dem Bayerischen Rundfunk.

In der Unteren Naturschutzbehörde sieht man die Sache ohnehin gelassen: Sollte es wirklich einen Wolf geben, ziehe er höchstwahrscheinlich bald weiter. Der Ebersberger Forst sei doch recht unruhig und für einen Wolf sehr klein. Auch bestehe keine Gefahr für Spaziergänger, Wölfe hätten in der Regel eher Angst vor Menschen.

Wölfe in der Regel nur "auf der Durchreise" in Oberbayern

Nachdem die Wölfe in Bayern vor mehr als 100 Jahren ausgerottet worden waren, gibt es sie seit 2006 wieder im Freistaat. In Oberbayern sind sie in der Regel aber nur "auf der Durchreise".