Wolf im Chiemgau kann nun abgeschossen werden

Der Wolf mit dem genetischen Code GW2425m darf geschossen werden. Die Regierung von Oberbayern hat die sogenannte "Entnahme" des Tieres am späten Montagabend über eine Allgemeinverfügung zugelassen. In der Begründung heißt es, die Ausnahme vom Bundesnaturschutzgesetz sei notwendig, um einer Gefährdung von Menschen vorzubeugen. Es ist das ersten Mal seit 140 Jahren, dass in Bayern wieder ein Wolf legal geschossen werden darf.

Wolf streift durch Ort und wird dabei gefilmt

Der Wolf steht in Europa eigentlich unter strengem Naturschutz. Das Tier mit dem Code GW2425m hatte in den Tagen vor Weihnachten im Chiemgau insgesamt 13 Mal Nutztiere wie Schafe und Ziegen, aber auch Wildtiere angefallen und teilweise getötet. Dabei wagte er sich mehrfach nahe an Siedlungen heran. In Bergen spazierte er sogar mitten durch den Ort.

Zum Artikel "Handyvideo aus Bergen zeigt zweifelsfrei einen Wolf"

Beschluss gilt für Landkreise Rosenheim, Traunstein und Teile des Berchtesgadener Landes

Die Ausnahmegenehmigung für den Wolfsabschuss gilt bis zum 31. März in den Landkreisen Rosenheim, Traunstein und Berchtesgadener Land südlich der A8 und östlich der A93 mit Ausnahme des Nationalparks Berchtesgaden. Mit der Allgemeinverfügung schafft die Regierung von Oberbayern die rechtliche Grundlage für den Beschluss der "Entnahme" vom vergangenen Freitag.

Wer innerhalb des genannten Gebiets ein Recht zur Jagdausübung hat, darf das Tier schießen. Um sicher zu gehen, dass auch der richtige Wolf erlegt wird, muss nach einem Wolfabschuss umgehend eine gentechnische Überprüfung stattfinden. Solange das Ergebnis nicht vorliegt, darf auf keinen weiteren Wolf Jagd gemacht werden.

Naturschützer wollen Klagen

Der Bund Naturschutz BN, der Landesbund für Vogelschutz LBV und die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe haben bereits angekündigt, gegen die Abschussgenehmigung zu klagen. Sie halten die Begründung für "nicht nachvollziehbar" und auch durch den eigenen "Wolfsmanagementplan" der Staatsregierung nicht gedeckt. Bei keinem der Wolfsüberfälle seien Menschen gefährdet gewesen. Zudem seien die gerissenen Nutztiere nicht konsequent durch wolfsabweisende Elektrozäune geschützt gewesen.

Uwe Freidel, Wolfsexperte beim Bund Naturschutz, sagte dem Bayerischen Rundfunk, er könne nicht nachvollziehen, dass durch den Wolf eine erhöhte Gefährdungslage für Menschen vorliege. Der Wolf habe sich den Siedlungen genähert, weil dort die Herdetiere gelebt haben. Bei einem einzigen Kontakt mit einem Menschen sei der Wolf geflüchtet.

Gericht in Tirol kippte Abschussgenehmigung im Dezember

Im Nachbarland Tirol hat es bereits einen ähnlichen Fall gegeben. Ein Wolf, der im Sellrain, im Ötz- und Inntal mehrere Nutztiere gerissen hatte, war im Oktober von der Landesregierung zum Abschuss freigegeben worden. Am 2. Dezember kassierte das Landesverwaltungsgericht Tirol diese Genehmigung allerdings wieder. Zur Begründung hieß es: Die Ausführungsbestimmungen zur Wolfsjagd hätten nicht sichergestellt, dass auch tatsächlich der Problemwolf - und zwar nur der - getroffen würde.