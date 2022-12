Wolfshybrid: Tierschützer für Sterilisation statt Abschuss

Eine Wölfin im Landkreis Rhön-Grabfeld hat sich mit einem Haushund gepaart. Das Resultat sind fünf Hybridwolfswelpen, die zuletzt im August in eine Fotofalle getappt sind. Das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) sieht in Anlehnung an das Bundesnaturschutzgesetz (§45a Abs. 3) vor, dass die Jungtiere abgeschossen werden. Hybridwölfe gefährden laut dem LfU nämlich den Genpool der reinrassigen Wölfe. Die Tierschutzorganisation PETA fordert dagegen die Sterilisation der Jungtiere im Landkreis Rhön-Grabfeld.

Das Vorhaben sei laut Scarlett Treml, Fachreferentin bei PETA, unverhältnismäßig. "Denn durch eine Sterilisation können die Welpen vermehrungsunfähig gemacht werden, sodass sie keine Auswirkungen mehr auf den Genpool der Population haben", so die Referentin. Es stimme sie fassungslos, "dass die Tiere sterben sollen, nur weil sie nicht reinrassig sind."

Verhalten von Wolf und Hund sind unterschiedlich

Das LfU kündigte Mitte Dezember die Entnahme – also das abschießen der Tiere – an und begründete die Entscheidung damals unter anderem mit dem völlig unterschiedlichen Verhalten von Wölfen und Hybriden. So seien Wölfe etwa sehr viel besser an das Leben in der freien Natur – auch unter widrigen Umständen – angepasst als das domestizierte Haustier Hund. Auch das Verhältnis zu Menschen sei völlig anders.

Eine Unterbringung der fünf jungen Wölfe in einem Gehege wäre nicht mehr möglich gewesen. Dafür hätte man die Tiere laut dem LfU innerhalb der ersten drei Lebensmonate einfangen müssen. Jetzt im Alter von circa sechs Monaten könnten sie sich an ein Leben in Gefangenschaft nicht mehr anpassen.

PETA verweist auf Vorfall in Magdeburg

Die Tierschutzorganisation PETA verweist in dem Zusammenhang auf den Fall von drei Tierbabys, die 2008 im Zoo Magdeburg mangels Reinrassigkeit eingeschläfert worden waren. Die Verantwortlichen seien dafür rechtskräftig verurteilt worden, so PETA. Vor diesem Hintergrund warne man ausdrücklich vor der strafrechtlichen Relevanz einer etwaigen Tötung der Welpen in Rhön-Grabenfeld.

Wie das LfU zum Vorschlag der Sterilisation steht ist noch offen.

Mit Material der epd.