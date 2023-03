Wolf-Hund-Hybride aus der Rhön offiziell geschossen

Tierschützer fordern Sterilisation

Die Tierschutzorganisation PETA hatte im vergangenen Jahr gefordert, die fünf Wolfshybride zu sterilisieren, anstatt sie zu schießen. Das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) habe der Tierschutzorganisation daraufhin auch geantwortet. Die genaue Erklärung des LfU, warum eine Sterilisation nicht durchgeführt wurde, steht auf Anfrage noch aus.

Für eine Unterbringung der fünf jungen Wolfshybride in einem Gehege sei es nach Angaben des LfU jedoch zu spät gewesen, dafür hätte man die Tiere innerhalb der ersten drei Lebensmonate einfangen müssen. Ende vergangenen Jahres im Alter von circa sechs Monaten hätten sie sich an ein Leben in Gefangenschaft nicht mehr anpassen können, so das LfU.

LfU: Hunde anleinen und nicht unbeaufsichtigt lassen

Ob sich die zwei übrigen Hybride derzeit in Bayern befinden oder ob sie überhaupt noch am Leben sind, sei ungewiss, so ein Sprecher des LfU. Das Thüringische Umweltministerium und das LfU setzen auf die Mithilfe der Bevölkerung, auch in Bayern: "Die Auswertung der Fotofallen für das Monitoring hat in den letzten Monaten mehrfach und in verschiedenen Gebieten in der Rhön Nachweise von freilaufenden Hunden ergeben. Es ist zum Schutz der Hunde und der Wildtiere sowie zur Verhinderung eines weiteren Hybridisierungsereignisses wichtig, dass Hunde nicht unbeaufsichtigt im Wolfsterritorium herumstreunen." Sollten die übrigen zwei Wolfshybride noch gefunden werden, so wird es die behördliche Anordnung geben, auch sie zu schießen.