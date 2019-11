Wolf-Dietrich Weissbach: Auszeichnung für kulturelles Schaffen

Den Unterfränkischen Kulturpreis bekommt heute um 15 Uhr Wolf-Dietrich Weissbach mit einer Feierstunde in der Würzburger Galerie Spitäle verliehen. Der Bezirk Unterfranken ehrt mit dem Preis mindestens einmal in jeder Wahlperiode Persönlichkeiten, "die durch Geburt, Leben oder Werk mit Unterfranken verbunden sind, in Anerkennung ihres bedeutsamen kulturellen Schaffens". Die Laudatio hält Eberhard Schellenberger, Leiter des BR-Studios Mainfranken.

Auszeichnung für kulturelles Schaffen

Die Preisträger repräsentieren die Bandbreite kulturellen Schaffens in der Region: von Malerei und Bildhauerei über Dichtung und Musik, Kleinkunst und Schauspielerei bis hin zum universitären kulturgeschichtlichen Schaffen. Die Auszeichnung wurde 1984 gestiftet, erstmals im Jahr 1985 vergeben und ist mit 5.000 Euro dotiert. Zuletzt erhielt sie im Jahr 2017 Anne Maar, Leiterin der Unterfränkischen Landesbühne Theater Schloss Maßbach.

Würzburger Fotograf und Chefredakteur

Wolf-Dietrich Weissbach wurde 1952 im sächsischen Erlabrunn im Erzgebirge geboren, 1956 siedelte seine Familie aus der DDR nach Westdeutschland über. Nach dem Schulbesuch in Schweinfurt studierte Weissbach Philosophie und Germanistik in Würzburg sowie Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften in Frankfurt. 1987 gründete er die Würzburger Stadtzeitschrift Schmidt, die er drei Jahre lang leitete. Seit 2004 gehört Weissbach dem Redaktionsteam der Würzburger Kulturzeitschrift Nummer an, die im Oktober 2019 mit der Kulturmedaille der Stadt ausgezeichnet wurde. Mehr als 145 Ausgaben sind bisher erschienen, derzeit in einer Ausgabe von 1.500 Exemplaren. Außerdem ist Weissbach Chefredakteur des Franken Magazins, das sich in aufwändig gestalteten Reportagen mit fränkischen Städten, Regionen und Eigenheiten befasst. Weissbach arbeitet als freischaffender Pressefotograf und widmet sich daneben fotokünstlerischen Arbeiten.