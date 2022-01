Gericht: Wolf darf nicht geschossen werden

Der Wolf, der im Chiemgau mehrere Schafe und andere Nutztiere gerissen hat, darf vorerst nicht abgeschossen werden. Das Verwaltungsgericht München hat heute den Eilanträgen des Bund Naturschutz und der Gesellschaft zum Schutz der Wölfe stattgegeben. Damit wird die Allgemeinverfügung der Regierung von Oberbayern außer Kraft gesetzt. Die hatte am Montag einen Abschuss des Wolfs GW 2425m erlaubt.

Gericht folgt Argumenten der Naturschützer

Das Gericht ist der Argumentation der Naturschützer gefolgt, wonach von dem Wolf derzeit keine Gefahr für Menschen ausgehe. Die Entscheidung fiel im Eil-Verfahren. Bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens darf jetzt nicht auf den Wolf geschossen werden, schreibt das Verwaltungsgericht München. Die Begründung ist deutlich: die erteilte Genehmigung zur ausnahmsweisen Entnahme bzw. Tötung des Wolfes sei voraussichtlich rechtswidrig, schreibt das Verwaltungsgericht München.

Keine Gefährdung von Menschen

Die Regierung von Oberbayern hatte zuvor den Abschuss des Wolfs im Oberland zugelassen. Damit sollte eine Gefährdung von Menschen verhindert werden. Doch diese Begründung zweifelt das Verwaltungsgericht an. So sei aus keinem der bisher dokumentierten Vorfälle ersichtlich, dass sich der Wolf Menschen in einer nicht arttypischen Weise genähert hätte, insbesondere nicht in einer Art und Weise, die die Annahme einer Gefährdungslage rechtfertige, so das Verwaltungsgericht.

Bund Naturschutz erfreut

Der Bund Naturschutz zeigte sich in einer ersten Stellungnahme hoch zufrieden. Richard Mergner, Vorsitzender des Bund Naturschutz, sagt dem Bayerischen Rundfunk, das sei ein guter Tag nicht nur für den Wolf, sondern auch für den Schutz der Biodiversität und der Ureinwohner Bayerns. Auch der Landesbund für Vogelschutz begrüßte die Annahme der Eilanträge.

Wolf verschwunden

Der Wolf hatte seit dem 13. Dezember 2021 in den Landkreisen Rosenheim, Traunstein und Berchtesgadener Land mehrfach in der Nähe von besiedelten Gebieten Tiere gerissen. Zuletzt am 19. Dezember vergangenen Jahres. Doch seitdem fehlt von dem Wolf jede Spur.