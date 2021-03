Wolf bei Aham gesichtet

Am vergangenen Freitag ist zwischen Aham im Landkreis Landshut und Marklkofen im Kreis Dingolfing-Landau ein Wolf gesehen und fotografiert worden. Das Landesamt für Umwelt (LfU) hat das jetzt nach einer Auswertung der Fotos zweifelsfrei festgestellt. Das bestätigte ein Sprecher auf BR-Anfrage.

Möglicherweise ein Jungtier

Der Wolf wurde bisher nur einmal gesichtet. Es gibt auch noch keine Berichte darüber, dass er Weidetiere angegriffen hätte. Dem LfU-Sprecher zufolge könnte es sich um ein Jungtier handeln, das auf der Suche nach einem neuen Revier einzeln umherstreift.

In Bayern haben sich zuletzt Wolfssichtungen gehäuft: So wurden in den Landkreisen Tirschenreuth, Traunstein, Miltenberg und Amberg-Sulzbach Wölfe vom LfU nachgewiesen und bestätigt.

Verhaltensregeln bei einer Begegnung mit einem Wolf

Bei einer Begegnung mit einem Wolf muss man nicht in Panik geraten: Der Wolf reagiert auf den Anblick von Menschen vorsichtig, ergreift aber nicht immer sofort die Flucht. Oft zieht sich das Tier langsam und gelassen zurück. Falls eine Begegnung stattfinden sollte, gibt es laut LfU folgende Regeln, die man beachten sollte: