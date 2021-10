Wolf abschießen: Kaniber drängt Bund zu neuer Regelung

Lange galt der Wolf in Bayern als ausgestorben, jetzt ist er zurück. Und mit ihm die Diskussion um den richtigen Umgang mit diesem Raubtier. Bei "jetzt red i" am Mittwochabend äußerten viele Almbauern Sorgen um ihr Weidevieh. Bei Maria Gruber aus Fischbachau hat der Wolf bereits vor sechs Jahren Schafe angegriffen. Er sei über die Zäune bis in die Siedlung gelangt, berichtete die Landwirtin.

"Der Wolf ist hier bei uns, der war nachts direkt vor der Haustüre." Maria Gruber

Entsprechend deutlich forderten viele Bauern in der Sendung den gezielten Abschuss einzelner Wölfe. "Wir kommen um eine Regulierung nicht drumrum", meinte Werner Haase. Er kritisierte, dass die Politik seit Jahren "nicht in die Gänge" komme, obwohl immer mehr Wölfe durch die Alpen streifen.

Kaniber: "Wir sind mit maximaler Kraft dahinter"

Die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) bestätigte die Bauern in ihrer Sorge. "Wir kämpfen dafür, dass man eine Entnahme leichter machen kann", betonte sie. Die Population der Wölfe steige pro Jahr um 30 Prozent und es müsse in jedem Fall verhindert werden, dass die Tiere in Siedlungen vordringen. Da der Wolf aber streng geschützt ist, bräuchte es erst eine Gesetzesänderung auf Bundesebene.

Das Europarecht macht eine entsprechende Neuregelung inzwischen möglich. Unter entsprechenden Auflagen dürfen Wölfe entnommen, also gezielt getötet werden, um die Bevölkerung zu schützen. "Entscheidend ist, dass wir ein europaweites Monitoring bekommen", meinte Kaniber. Erst wenn definiert sei, ab wann die Population der Wölfe zu groß ist, könne man die Zahl regulieren. "Wir sind mit maximaler Kraft dahinter", versprach die CSU-Politikerin.

Grünen-Politikerin Sengl: Schutz des Wolfes ändern

Auch die agrarpolitische Sprecherin der Grünen im Landtag Gisela Sengl sprach sich für "eine gewisse Regulierung" aus. Die Weidewirtschaft in Bayern müsse ebenso geschützt werden wie der Wolf. Es sei vor allem im Voralpenraum schwierig, alle Anliegen zu vereinen. "Abschießen ist keine Lösung", meinte Sengl.

Eher könne sie sich eine Änderung des Schutzstatus des Wolfes vorstellen. Von "sehr streng" könnte der Status nach entsprechender wissenschaftlicher Prüfung eventuell auf "bedingt geschützt" geändert werden, so die Grünen-Politikerin. Dann wäre eine Regulierung der Population einfacher möglich.

Vor allem aber müsse der Freistaat Präventivmaßnahmen besser fördern. Zäune zum Herdenschutz sollten laut Sengl schneller bezahlt werden und falls es doch mal zu einem Riss von Weidetieren kommt, müsse es entsprechend hohe finanzielle Entschädigungen geben.

Streit um Herdenschutzmaßnahmen

Landwirtin Birgitta Regauer entgegnete jedoch: "Ein altes Schaf ersetzt mir keine Entschädigung." Die Erfahrung der Tiere könne mit Geld nicht an die Lämmer weitergegeben werden. Mit den Maßnahmen zum Herdenschutz haderten auch viele Almbauern in der Sendung. Sie bezweifelten, dass ein 80-90 Zentimeter hoher Zaun den Wolf von den Schafen fern hält. Außerdem sei es vielerorts nicht möglich, durchgehende Zäune zu ziehen.

Auch Peter Blanche von der Gesellschaft zum Schutz der Wölfe gab zu bedenken:

"Man kann nicht die gesamten Almen einzäunen." Peter Blanche

Ein umfassendes Herdenschutz-Management sei trotzdem essentiell. Dazu zählen auch Herdenschutzhunde. Diese könne man aber in Tourismusregionen wiederum nicht verantworten, sagte Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber. Zu groß sei die Gefahr, dass die Hunde Touristen angreifen.

Manfred Burger vom Bund Naturschutz meinte, dass man mit durchziehenden Wölfen eben leben müsse. Er wehrte sich vehement gegen jegliche Abschuss-Forderungen.

Bayerische Kulturlandschaft erhalten

Die vielen Wortmeldungen in der Live-Sendung aus Fischbachau zeigten aber vor allem Eines: Alle wollen die bayerische Kulturlandschaft mit ihren Almen erhalten. "Ich mag mir die Landschaft gar nicht ausmalen, wenn unsere Almbauern irgendwann sagen, wir bestoßen die Almen nicht mehr mit Vieh", sagte dann auch Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber. Der Wolf sei nur ein Grund von vielen, warum immer mehr Bauern aufgeben.