Wolbergsprozess: Streit um abgehörte Telefongespräche

Auch in der zweiten Verhandlungswoche ist im Regensburger Korruptionsprozess um OB Joachim Wolbergs (SPD) eine entscheidende Frage offen: Die Kammer hat sich bislang nicht geäußert, ob abgehörte Telefongespräche als Beweismittel verwendet werden dürfen oder nicht.

Anklage stützt sich auf abgehörte Gespräche

Die Gespräche dürften aller Voraussicht nach zumindest für die Staatsanwaltschaft von entscheidender Bedeutung sein. In Ihrer Anklage nimmt sie mehrfach Bezug auf abgehörte Aussagen der Angeklagten. Die Vertreterinnen der Staatsanwaltschaft erklärten am heutigen vierten Verhandlungstag, die Abhörmaßnahmen seien rechtmäßig erfolgt.

Persönliche Gespräche aufgezeichnet und nicht gelöscht

Die Verteidiger hingegen argumentieren, dass persönliche Gespräche ihrer Mandanten aufgezeichnet und nicht gelöscht worden sind. In diesen sei es etwa um den eigenen Gesundheitszustand oder den Tod eines Angehörigen gegangen. Auch seien Telefonate mit den Verteidigern selbst abgehört und später nicht vernichtet worden, so der Vorwurf.

Telefonüberwachung sei rechtswidrig

Peter Witting, der Rechtsanwalt von Regensburgs suspendiertem Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD), ist der Auffassung, die Telefonüberwachung sei rechtswidrig gewesen. Sie hätte gar nicht durchgeführt werden dürfen. Das bekräftigte Witting am Rande der heutigen Verhandlung.

Ermittlungsrichter hätte Überwachung nicht anordnen dürfen

Die angewandte Form der Telefonüberwachung ist laut Strafprozessordnung etwa zulässig, wenn die Ermittler dem Verdacht der Bestechung oder Bestechlichkeit nachgehen. Diese Vorwürfe hat die Staatsanwaltschaft Regensburg auch erhoben. Witting jedoch ist der Auffassung, dass von Bestechlichkeit seines Mandanten nicht die Rede sein könne. Spätestens ein Ermittlungsrichter hätte zu der gleichen Meinung kommen müssen, als er die Überwachung anordnete: "Aus meiner Sicht ist in Zweifel zu ziehen, dass zum Anordnungszeitpunkt für den Ermittlungsrichter tatsächlich ein Verdacht für einen Tatbestand der Bestechung oder Bestechlichkeit bestand. Dieser Tatbestand lebt von der Verknüpfung eines Vorteils und einer pflichtwidrigen Diensthandlung und solche pflichtwidrigen Diensthandlungen hat es nicht gegeben. Das war damals auch erkennbar. Der Ermittlungsrichter hätte zu der Erkenntnis kommen müssen, dass von pflichtwidrigen Diensthandlungen nicht die Rede sein kann.“"

Entscheidung eventuell nächste Woche

Die vorsitzende Richterin hat in der heutigen Verhandlung angedeutet, dass in der kommenden Woche eine Entscheidung in dieser Sache gefällt werden könnte. Erst dann ist klar, ob die Gespräche als Beweismittel verwertet werden dürfen.

Streit um Abhöraktion geht schon länger

Unabhängig von dieser Entscheidung war die Telefonüberwachung der Ermittler bereits vor Prozessbeginn mehrfach Streitgegenstand. Unter anderem wurde der Vorwurf laut, dass die Ermittler Gespräche aus dem Kontext gerissen oder falsch abgetippt hätten. Wolbergs Münchner Strafverteidiger Peter Witting hatte sich zudem erfolgreich dagegen gewehrt, dass er sämtliche Mitschnitte nur auf einer Polizeidienststelle in Regensburg hätte anhören dürfen. Er erhielt die Aufzeichnungen in Dateiform.

Die Staatsanwaltschaft hatte die Angeklagten mehrere Monate lang abgehört. Auch Internetverbindungen, SMS und Mails wurden überwacht.