Wolbergsprozess: Ex-CSU-Fraktionschef als Zeuge geladen

Die neue Verhandlungswoche im Regensburger Parteispendenprozesses um den suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) beginnt heute unter anderem mit der Zeugenaussage des CSU-Stadtrats Hermann Vanino.

Beschwerde der CSU ohne Folgen

Unter ihm als Fraktionschef im Stadtrat hatte die CSU 2014 Rechtsaufsichtsbeschwerde gegen den Vergabebeschluss zur Nibelungenkaserne eingelegt. Die Bezirksregierung als Rechtsaufsichtsbehörde erkannte damals jedoch keine schwerwiegenden Mängel bei der Grundstücksvergabe und beanstandete den Stadtratsbeschluss nicht. Die Staatsanwaltschaft hingegen geht davon aus, dass der Immobilienunternehmer Volker Tretzel das Kasernenareal im Gegenzug für großzügige Zuwendungen an Wolbergs' SPD-Ortsverband und den damals klammen Fußballverein Jahn Regensburg bekommen hat.

Neben Vanino sind heute auch Amtsträger aus der Stadtverwaltung als Zeugen geladen, darunter Wirtschaftsreferent Dieter Daminger und der Leiter des Liegenschaftsamtes der Stadt. Bei letzterem sollte sich Vanino nach der gescheiterten Rechtsaufsichtsbeschwerde entschuldigen, so forderte es Wolbergs damals, Vanino jedoch weigerte sich.

Schlegel belastet in seiner Zeugenaussage Angeklagte

Am Donnerstag hatte der CSU-Stadtrat Christian Schlegl die Angeklagten in seiner Zeugenaussage schwer belastet. Der einstige Gegenkandidat von Wolbergs bei der OB-Wahl schilderte am Donnerstag vor Gericht, wie ihm der ebenfalls angeklagte, frühere SPD-Fraktionschef Norbert Hartl gesagt habe, Jahn-Sponsor Tretzel müsse den Auftrag für die Nibelungenkaserne bekommen. Hartl, Schlegl und Wolbergs waren damals Aufsichtsratsmitglieder des Fußballclubs Jahn Regensburg. Mehrfach seien sie bei dem ebenfalls angeklagten Bauunternehmer Volker Tretzel als Bittsteller aufgetreten. Tretzel habe bei den Treffen immer wieder sinngemäß angedeutet, dass er auf Aufträge angewiesen sei und dabei auch die Nibelungenkaserne ins Spiel gebracht, sagte Schlegl. Er selbst habe stets darauf Wert gelegt, dass bei der Auftragsvergabe alles sauber zugehe, betonte Schlegl. Er bezeichnete Hartl als "1.000-prozentigen Jahn-Fan", der unbedingt gewollt habe, dass es mit dem Fußballclub weitergehe. Schlegl legte seine Jahn-Aufsichtsratstätigkeit im Herbst 2014 nieder. Er sei gegen "Mauscheleien" und "Freunderlwirtschaft" gewesen. Der Prozess befindet sich noch immer in der Beweisaufnahme zum Komplex Jahn Regensburg.

Am Dienstag sagen Vorstandschef Hans Rothammer und der frühere Jahn-Sportchef Franz Gerber als Zeugen aus. Diese Woche muss Richterin Elke Escher auch noch verkünden, ob abgehörte Telefongespräche sowie SMS und E-Mails als Beweismittel in dem Prozess verwendet werden dürfen. Die Verteidigung hatte Anträge gestellt, die Verwendung nicht zuzulassen.

Darum geht es im Prozess

Im Regensburger Parteispendenprozess muss sich der suspendierte OB Joachim Wolbergs wegen Vorteilsannahme und Verstoßes gegen das Parteiengesetz verantworten. Zusammen mit dem OB sind auch der Immobilienunternehmer Volker Tretzel und dessen früherer Mitarbeiter Franz W. sowie Norbert Hartl angeklagt. Letzterer muss sich wegen Beihilfe zur Vorteilsannahme verantworten, Tretzel werden Vorteilsgewährung und Beihilfe zum Verstoß gegen das Parteiengesetz vorgeworfen, W. ebenfalls Beihilfe zum Verstoß gegen das Parteiengesetz. Im Mittelpunkt des Prozesses steht eine möglicherweise verschleierte Großspende Tretzels an den SPD-Ortsverein Regensburg-Stadtsüden über rund 475.000 Euro im Kommunalwahlkampf 2014. Die Vorteilsgewährung beziehungsweise -annahme bezieht sich auf Vergünstigungen für Wolbergs und Hartl bei Immobiliengeschäften. Ein Urteil in dem Mammutprozess könnte im kommenden Frühjahr gesprochen werden.