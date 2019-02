Wolbergs-Prozess: Die "heikle Sache" mit dem Grundstücksdeal

Im Regensburger Korruptionsprozess um den suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) musste heute der Regierungspräsident der Oberpfalz, Axel Bartelt, aussagen. Die Regierung der Oberpfalz ist die Rechtsaufsichtsbehörde im Regierungsbezirk und spielt somit eine entscheidende Rolle rund um die Vergabe des Nibelungenkasernenareals an den angeklagten Bauträger Volker Tretzel. Die Vergabe durch die Stadt Regensburg hatte sie allerdings anfangs nicht zu beanstanden - trotz einer Rechtsaufsichtsbeschwerde der CSU-Stadtratsfraktion und obwohl das Grundstücksgeschäft eine "heikle Sache" gewesen sei, so der Regierungspräsident Bartelt am Dienstag vor Gericht.

Regierung hat nichts von umstrittener E-Mail gewusst

Damals sei der Regierung aber nicht eine E-Mail des SPD-Stadtrats Norbert Hartl im Vorfeld der Vergabe bekannt gewesen, in dem die Firma des Bauträgers über die Vergabekriterien informiert wurde und die OB Wolbergs in Kopie erhalten haben soll. "Tatsachen", die einen klaren Wettbewerbsverstoß darstellen würden, so Bartelt heute. Doch dass die Vergabe zweifelhaft sein könnte, darauf scheint die Regierung nicht selbst gekommen zu sein. Die "Tatsachen" beruhen laut Regierungspräsident auf einem 40-seitigen Schreiben der Ermittler. Die wollten von der Regierung wissen, ob sie die Einschätzung von 2014, die Vergabe sei rechtmäßig, genauso getroffen hätte, hätte die Regierung über die Informationen aus E-Mails und Telefongesprächen der Angeklagten verfügt. Auszugsweise schickte die Strafverfolgungsbehörden die gleich mit. Ein Nein hätte gereicht, sagte der Regierungspräsident. "Aber wo kommen wir dahin, wenn das Schule machen würde."

Zwei unterschiedliche Schreiben an Stadt und Kripo

Die Regierung der Oberpfalz gab daher nicht nur eine längere Antwort auf die Anfrage der Staatsanwaltschaft ab. Sondern verfasste zwei Versionen: Ein sogenannter rechtsaufsichtlicher Hinweis an die Stadt, zurückhaltend formuliert, mit vielen Konjunktiven. Grund: Die Regierung musste davon ausgehen, dass dieses Schreiben an die Öffentlichkeit kommen würde, so Bartelt. "Wir haben dem OB nicht im Ansatz eine Straftat unterstellt", erklärte Bartelt das Schreiben, dem neun Entwürfe vorausgegangen sein sollen.

Das Schreiben an die Kriminalpolizei war unkomplizierter. "Die sind davon ausgegangen, Wolbergs sei schuldig", so Bartelt. Der Regierungspräsident habe bereits in der Anfrage die Erwartungshaltung gespürt, dass sich die Regierung als Zeuge äußern müsse. "Wir sind trotzdem davon abgewichen. Wir haben Wolbergs keine Kenntnis unterstellt." Die Regierung hätte schließlich kein Verfolgungsinteresse. Und der Regierungspräsident selbst habe den OB sehr geschätzt.

Verteidigung kritisiert Schreiben

Dem widersprach die Verteidigung von Wolbers und Tretzel deutlich - und äußerte Unverständnis, warum es ausgerechnet zwei Versionen gegeben habe und warum die Regierung nicht alle Ermittlungsunterlagen angefordert hätte, wenn sie schon eine Bewertung vornehme. Tretzels Verteidiger Florian Ufer mahnte zudem an, dass Bartelt bei den Entwürfen des Schreibens an die Polizei verschärfend eingegriffen habe. "Auf der einen Sache sicherlich verschärfend, auf der anderen Seite mildernd", verteidigte sich der Regierungspräsident. Er habe den Eindruck gehabt, dass die Ermittler mehr wissen wollten und dass es der Staatsanwaltschaft ein Dorn im Auge gewesen sei, dass die Regierung von der Verteidigung als Kronzeuge geführt wurde. "Wir waren das liebste Kind der Verteidigung. Erst nachdem wir uns mit den neuen Hinweisen auseinandergesetzt haben, sind wir nun die Bösen."

Verhältnis der Staatsanwaltschaft zur Regierung

In Fokus der Zeugenvernehmung rückte am Dienstag daher auch das Verhältnis der Staatsanwaltschaft zu der Regierung. Besonders als der Regierungspräsident über ein mehrminütiges Telefonat mit Oberstaatsanwalt Markus Pfaller berichtete und von dem der Regierungspräsident ein Gedächtnisprotokoll anfertigte. In dem Gespräch soll Pfaller erklärt haben, dass man die Regierung mit der Anfrage nicht unter Druck setzen wollte. Es diene zur Abrundung des Gesamtkomplexes, indem die Ermittler eben wissen wollen, wie sich die Regierung auf Basis der "bekannten Tatsachen" verhalten hätte. Für die Verteidigung von Wolbergs und Tretzel wirft das Fragen auf. Denn in einer Stellungnahme vor Gericht zu Jahresbeginn habe Pfaller lediglich bei der Regierung erfragen wollen, wohin er die Anfrage schicken solle. Offen ist daher, ob die Verteidigung die Zeugenvernehmung Pfallers beantragen wird.

Regierung als Aufsichtsbehörde, die keine sein will

Für viele Prozessbeobachter machte die Regierung heute den Eindruck einer Aufsichtsbehörde, die keine sein will. Dafür spricht unter anderem eine Aussage Bartelts zu der Vergabe eines Kredits der Sparkasse an den Bauträger. Auch hier ist die Regierung formal das Kontrollorgan. Aber: "Uns fehlt, was die Sparkassenaufsicht angeht, der wirtschaftliche Sachverstand", so der Regierungspräsident. Man übernehme das, was die Prüfstelle der Sparkasse der Regierung zukommen lasse. Auch bei der Besetzung des Verwaltungsrats der Sparkasse braucht es die Zustimmung der Regierung. Vorgeschlagen werden die Personen unter anderem vom Oberbürgermeister. Eine Person, für die sich Wolbergs bei dem Regierungspräsidenten persönlich besonders stark machte und die letztlich berufen wurde, war: Volker Tretzel.