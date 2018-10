Wolbergsprozess: CSU-Stadtrat bekräftigt Kritik

Im Regensburger Korruptionsprozess um den suspendierten Oberbürgermeister der Stadt ist am Vormittag die Beweisaufnahme fortgesetzt worden. Als Zeuge sagte unter anderem der ehemalige CSU-Fraktionschef im Regensburger Stadtrat, Hermann Vanino, aus.

Vanino bekräftige die Kritik, die die CSU bereits im Jahr 2014 an einer städtischen Grundstücksvergabe an den angeklagten Bauträger Volker Tretzel geäußert hatte. Die Vergabe des sogenannten "Nibelungenareals" gilt als zentraler Punkt des Gerichtsverfahrens.

Rechtsaufsichtsbeschwerde gegen Vergabe

Die Regensburger CSU hatte im Jahr 2014 eine Rechtsaufsichtsbeschwerde gegen die Vergabe eingereicht. Vanino schloss in seiner Vernehmung vor Gericht politisches Kalkül als Motivation für die Beschwerde aus:

"Ich habe das nicht initiiert, um ein politisches Süppchen zu kochen oder jemandem an den Karren zu fahren." Hermann Vanino

Er sagte, er sehe die Vergabeentscheidung nach wie vor als falsch an. Die CSU habe damals die Beschwerde eingereicht, da die Vergabe aus ihrer Sicht rechtswidrig gewesen sei: "Für mich war der entscheidende Gesichtspunkt, dass formelle Fehler vorliegen und die Ermessensentscheidung falsch getroffen wurde". Der Vorschlag der CSU, auf dem Areal mehrere Bauherren zum Zug kommen zu lassen, sei der gerechtere gewesen. Die Bezirksregierung lehnte die Rechtsaufsichtsbeschwerde damals ab, erkannte später im Zuge der Ermittlungen aber doch deutliche Mängel bei der Vergabe.

Verteidiger werfen CSU politisches Kalkül vor

Die Verteidiger der Angeklagten hingegen hatten der Regensburger CSU bereits an den vergangenen Verhandlungstagen vorgeworfen, die Beschwerde sei politisch motiviert gewesen. Sie zitierten unter anderem aus einem Protokoll, laut dem die CSU in der Beschwerde einen "Schuss vor den Bug" der Rathauskoalition unter dem heute angeklagten Joachim Wolbergs sah.

Die Regierung der Oberpfalz hatte die Vergabe nach der Rechtsaufsichtsbeschwerde nicht beanstandet. Sie sah lediglich Formfehler. Erst im Zuge der Affäre kam sie zu einem anderen Schluss: Nachdem im Rahmen der Ermittlungen bekannt geworden war, dass der ehemalige SPD-Fraktionschef im Stadtrat, Norbert Hartl, interne Ausschreibungsunterlagen vorab an den Bauträger weitergegeben hatte, erklärte die Regierung, dass die Vergabe so nicht hätte erfolgen dürfen.

Vorwurf: Tretzel bei Vergabe bevorzugt

Die Vergabe des Areals war erstmals unter Regensburgs ehemaligem Oberbürgermeister, Hans Schaidinger (CSU), ausgeschrieben worden. Unter Joachim Wolbergs (SPD) wurde die Vergabe erneut ausgeschrieben. Die Staatsanwaltschaft wirft Wolbergs vor, der Bauträger und Großspender der Regensburger SPD, Volker Tretzel, sei bei der Vergabe des Areals der ehemaligen Nibelungenkaserne bevorzugt worden.

Die Ermittler sehen hier einen Zusammenhang zwischen Parteispenden, die Tretzel teils über Strohmänner gezahlt haben soll, und seinem millionenschweren Engagement beim Fußball Zweitligisten Jahn Regensburg.

Derzeit befasst sich das Gericht mit der Beweisaufnahme zu möglichen Verwicklungen des Fußball-Clubs in die Affäre. Bis in die kommende Woche sollen dazu Zeugen gehört werden. Vanino konnte hierzu keine näheren Angaben machen.

In diesem Zusammenhang spielen unter anderem Gespräche eine Rolle, die der ehemalige OB-Kandidat der Regensburger CSU, Schlegl, geführt haben will. Schlegl, der als Belastungszeuge der Staatsanwaltschaft gilt, berichtete unter anderem von zwei Unterhaltungen mit dem heute ebenfalls angeklagten Ex-Fraktionschef der Regensburger SPD, Hartl. Dieser habe ihm unter anderem zu verstehen gegeben, dass der Bauträger Volker Tretzel das Areal bekommen müsse, damit er den Fußballclub Jahn Regensburg weiter unterstützt. Schlegl berichtete als Zeuge, dass er seine Fraktion darüber informiert habe. Vanino konnte heute jedoch auch auf Nachfrage der Verteidiger nicht genau erklären, wann ihn Schlegl davon in Kenntnis gesetzt hatte. Vanino ist pensionierter Richter. Er habe damals nicht gemeinsam mit Schlegl geprüft, was genau gesagt wurde.

Den insgesamt vier Angeklagten werden Vorteilsannahme beziehungsweise Vorteilsgewährung sowie Verstöße gegen das Parteiengesetz oder Formen der Beihilfe zur Last gelegt.

Für den Prozess sind zunächst 70 Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte frühestens im Mai 2019 fallen.