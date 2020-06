Wolbergs-Unterstützer nach dessen Verurteilung entsetzt

In einer ersten Reaktion auf das Urteil zeigen sich Verteidigung und Unterstützer Wolbergs' entsetzt. Das Gericht hatte Wolbergs in einem zweiten Prozess wegen Bestechlichkeit zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Die Entscheidung findet teils aber auch Zustimmung bei Regensburger Bürgern. Auch ein Strafrechtsprofessor hält das Urteil für nachvollziehbar. Wolbergs selbst hat das Urteil bislang nicht kommentiert.

Wolbergs-Anwalt will gegen Urteil vorgehen

Wolbergs Verteidiger, der Münchner Anwalt Peter Witting, sagte nach dem Urteil des Landgerichts Regensburg, er sei fassungslos. Er halte es für "nahezu absurd, anzunehmen, dass wir hier den Tatbestand der Bestechlichkeit haben." Deshalb sei das Urteil falsch. Es sei nicht nachvollziehbar, wie das Gericht die Beweisaufnahme interpretiert hat. Er gehe davon aus, es sei ein Konstrukt gebaut worden. Das Urteil sei niederschmetternd und werde dem Fall "nicht im Ansatz gerecht", so der Verteidiger. Deshalb werde man auf jeden Fall in Revision vor dem Bundesgerichtshof gehen und das Urteil angreifen, so Witting. Eine Reaktion von Joachim Wolbergs gibt es bislang noch nicht.

Wolbergs-Unterstützer enttäuscht

Auch Wolbergs-Unterstützer Rupert Karl, Stadtrat bei Wolbergs‘ Wahlverein "die Brücke" zeigte sich nach der Urteilsverkündung enttäuscht. Schon die Ermittlungen gegen Wolbergs seien übertrieben gewesen. Er glaube, dass sich Wolbergs nichts zuschulden habe kommen lassen, so Karl weiter. Trotz des Urteils stehe "die Brücke" weiter hinter Wolbergs. Und der werde, wenn er wolle, auch weiter Fraktionsvorsitzender bleiben. Auch Brücke-Stadtrat Thomas Thurow sagte, er sei entsetzt, wie man in dem Verfahren versucht habe, einen persönlichen Vorteil für Wolbergs zu konstruieren.

Urteil für Strafrechtsprofessor nachvollziehbar

Von Anfang an hat Strafrechtsprofessor Henning-Ernst Müller von der Universität Regensburg den Prozess verfolgt. Für ihn sei das Urteil nachvollziehbar. Zwar hätte ein anderes Gericht in diesem Fall anders entscheiden können. Die Indizien, also gerade der zeitliche Zusammenhang zwischen den Besprechungen zwischen Wolbergs und dem Immobilienunternehmer und den Spendenbitten beziehungsweise dem Spendeneingang erklärten das Urteil. Aus diesen objektiven Indizien könne auf eine sogenannte Unrechtsvereinbarung geschlossen werden, sagte Müller zu Bayern1.

OB Maltz-Schwarzfischer "erschüttert" nach Urteil

Die neu gewählte Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer sagte, sie habe "mit Erschütterung zur Kenntnis genommen, dass der Ex-Oberbürgermeister der Stadt Regensburg heute wegen eines Korruptionsdeliktes der Bestechlichkeit zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt wurde." Eine Bewertung des Urteils könne und wolle sie aber nicht vornehmen. Für Wolbergs und seine Familie seien die langjährigen Verfahren und das Urteil sicherlich sehr belastend, so Maltz-Schwarzfischer. Allerdings gab sie auch ihrer Hoffnung Ausdruck, dass mit einem baldigen rechtskräftigen Abschluss für die Stadtverwaltung und für die Stadtgesellschaft ein Schlussstrich gezogen werden kann.

Regensburger Bürger uneins über das Urteil

Eine nicht repräsentative Umfrage unter Regensburgerinnen und Regensburgern zeigt dagegen ein gemischtes Stimmungsbild. Ein Passant meint, das Urteil sei zu milde ausgefallen. Wolbergs hätte außerdem nicht noch einmal zur Wahl für ein öffentliches Amt antreten sollen, so der Mann. Eine weitere Befragte äußert sich dagegen skeptisch zum Urteil und meint, der ehemalige Oberbürgermeister hätte aus Mangel an Beweisen freigesprochen werden müssen: "Es heißt doch, im Zweifel für den Angeklagten." Eine weitere Passantin hält das Urteil für richtig. Alle müssten sich an die Gesetze halten und wenn Wolbergs Bestechlichkeit nachgewiesen worden sei, dann sei auch das Urteil in Ordnung.

Spendenzahlung nach OB-Wahl

Wolbergs hatte nach seiner Wahl zum Oberbürgermeister von einem Immobilienunternehmer 75.000 Euro als Parteispenden bekommen. Im Gegenzug habe er versucht, die Bebauung eines Wohngebiets voranzutreiben, sagte der Vorsitzende Richter. Wolbergs habe sich bei seiner Unterstützung von der Spendenzahlung leiten lassen, so das Gericht.