Korruptionsprozess: Ex-Stadtbau-Chef belastet Wolbergs

Am Regensburger Landgericht hat am 45. Verhandlungstag ein Zeuge der Staatsanwaltschaft den angeklagten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) belastet. Bei dem Zeugen handelt es sich um Joachim Becker, den ehemaligen Geschäftsführer der Regensburger Wohnungsbaugesellschaft Stadtbau, einer hundertprozentigen Tochter der Stadt. Am Donnerstag sagte Becker aus, Wolbergs habe ihn bei einer Stellenbesetzung unter Druck gesetzt. Er bekräftigte damit seine Aussage gegenüber der Kriminalpolizei, Wolbergs habe ihm sprichwörtlich die "Pistole auf die Brust gesetzt", um seinen Kandidaten für das Amt des technischen Leiters bei der Stadtbau durchzusetzen.

Der Kandidat ist im Verfahren kein Unbekannter: Es handelt sich um Franz W.. Dieser sitzt zusammen mit Wolbergs auf der Anklagebank. W. war vor seiner Tätigkeit für die Stadtbau Geschäftsführer des mitangeklagten Immobilienunternehmers Volker Tretzel. In dieser Funktion soll sich W. nach Auffassung der Staatsanwaltschaft an der Organisation von mutmaßlich illegalen Parteispenden an Wolbergs Partei beteiligt haben.

"Wollen sie richtig Ärger?"

W. trat die Stelle als technischer Leiter der Stadtbau noch vor Bekanntwerden der Vorwürfe gegen die Angeklagten im Jahr 2016 an. Ex-Stadtbau-Geschäftsführer Becker sagte aus, dass ihm Wolbergs im Bewerbungsprozess zuvor mehrmals klar gemacht habe, dass W. die Stelle bekommen müsse. Der Geschäftsführer wollte aber eine andere Kandidatin. Diese hielt er für besser geeignet, da sie unter anderem - wie in der öffentlichen Ausschreibung gefordert - einen Hochschulabschluss hatte. Eine Qualifikation, die der Kandidat W. nicht vorweisen konnte, denn Tretzels ehemaliger Geschäftsführer ist gelernter Maurer-Meister.

Wolbergs habe das Bewerbungsverfahren dann an sich gezogen und ihn - als den dafür eigentlich zuständigen Geschäftsführer - unter Druck gesetzt, sagte Becker aus. In einem Telefonat soll ihm Wolbergs mit der Frage "Wollen sie richtig Ärger?" gedroht haben. Außerdem soll Wolbergs laut der Aussage des Zeugen gedroht haben, Franz W. neben Becker zu einem zweiten Geschäftsführer zu machen, falls er die Stelle als technischer Leiter nicht bekomme.

Um den Betriebsfrieden zu wahren, habe er in der Sitzung des zuständigen Gremiums dann Franz W. vorgeschlagen und sich somit dem Druck gebeugt, so Becker in seiner Aussage. Eine Entscheidung, die er heute anders treffen würde, habe er doch damals die engen Kontakte zwischen Wolbergs und W. noch nicht gekannt, so Becker.

Staatsanwaltschaft will an Wolbergs' Glaubwürdigkeit rütteln

Die Personalentscheidung spielt im laufenden Verfahren eigentlich nur eine Nebenrolle. Die Stellenbesetzung ist kein Teil der Anklage. Wolbergs hatte sich in einer Erklärung vor Gericht dennoch dazu geäußert und eine Einflussnahme auf die Entscheidung bestritten. Franz W. sei für die Stelle sehr wohl geeignet gewesen, da er über lange Jahre in Tretzels Immobilienfirma den Posten des Geschäftsführers innehatte.

Mit der Aussage des Zeugen will die Staatsanwaltschaft deshalb an Wolbergs' Glaubwürdigkeit rütteln und ihm nachweisen, dass er im Verfahren die Unwahrheit gesagt hat. Wolbergs‘ Verteidigung hatte an vorausgegangenen Verhandlungstagen bereits angekündigt, sich gegen die Aussage des im Oktober freigestellten Ex-Stadtbauchefs wehren zu wollen. So kündigte Wolbergs' Anwalt Peter Witting bereits an, seinerseits zusätzliche Zeugen benennen zu wollen. Diese könnten wiederum die Glaubwürdigkeit Beckers in Frage stellen.