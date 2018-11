Wolbergs-Prozess: Zeugen könnten Strohmann-These stützen

Am Tag 14 des Regensburger Parteispendenprozesses haben mehrere Zeugen ausgesagt, deren Angaben die These der Staatsanwaltschaft stützen, wonach der angeklagte Regensburger SPD-Oberbürgermeister Joachim Wolbergs Wahlkampfspenden von Strohmännern des mitangeklagten Bauträgers Volker Tretzel erhalten hat.

BTT-Mitarbeiter will auf Anweisung gehandelt haben

Ein Vertriebsmitarbeiter der Firma Bauteam Tretzel (BTT) schilderte vor Gericht, er habe auf Anweisung des ebenfalls angeklagten Ex-Geschäftsführers der Firma in den Jahren 2013, 2014 und 2015 je etwa 9.900 Euro an den SPD-Ortsverein von Joachim Wolbergs überwiesen. Ihm sei vorab in Aussicht gestellt worden, dass er die Summe mit dem Gehalt zurückerstattet bekomme. Dies sei auch so geschehen. Laut seinen Angaben ging der Mitarbeiter davon aus, dass die Zahlungen der "politischen Landschaftspflege" gedient hätten. Er räumte auf Nachfrage ein, dass er nie auf eigene Initiative und aus eigener Tasche gespendet hätte. Joachim Wolbergs habe er nicht näher gekannt. Auf Anweisung habe er auch an die CSU gespendet und deren Landtagswahlkampf 2013 unterstützt.

Ein Kollege des Vertriebsmitarbeiters äußerte sich ähnlich. Auch er berichtete von Spenden auf Anweisung an beide Parteien. Er habe die Beträge überwiesen, nachdem der heute angeklagte Ex-Geschäftsführer auf ihn zugekommen sei: "Er war dreimal persönlich bei mir im Büro, um um Spenden an die SPD zu bitten." Selbst sei er CSU-Mitglied, so der Tretzel-Mitarbeiter.

Genau berechnete Sonderzahlungen

Eine ehemalige Buchhalterin schilderte, die Mitarbeiter hätten Sonderzahlungen erhalten, um die Spendenzahlungen zu kompensieren. Im Einzelfall sei berechnet worden, wie viel Euro die Personen brutto erhalten müssten, um netto 10.000 Euro ausgezahlt zu bekommen.

Die Aussagen legen die Existenz eines Strohmann-Systems nahe, wie es die Staatsanwaltschaft den Angeklagten vorwirft. Demnach spendeten mehrere Mitarbeiter jeweils knapp unter der gesetzlichen Veröffentlichungsgrenze von 10.000 Euro.

Tretzel-Verteidigung betont Freiwilligkeit von Spenden

Im Raum steht eine Gesamtsumme von rund 475.000 Euro. Die wahre Herkunft des Geldes sei so verschleiert worden, lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Der Bauträger habe sich im Gegenzug zu seinen Spendenzahlungen politische Entscheidungen in seinem Sinne erhofft.

Die Verteidigung des angeklagten Bauträgers schilderte zu Verhandlungsbeginn eine andere Version des Spendenverhaltens der Mitarbeiter. Diese hätten freiwillig gespendet. Sie zitierte einen Bericht eines Wirtschaftsprüfers, wonach die Mitarbeiter keine Vergütung für ihre Spenden erhalten hätten. Es sei zudem naheliegend, dass Mitarbeiter mit einer sechs- bis siebenstelligen Gewinnbeteiligung am Unternehmen aus eigener Motivation spendeten, so die Verteidigung weiter.