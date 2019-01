Wolbergs-Prozess: Zeugen bestätigen Rechnungspraxis

Im Prozess um die Regensburger Korruptionsaffäre und den suspendierten Oberbürgermeister ist jetzt auch das Thema Renovierungsarbeiten an einem Ferienhaus und einer Wohnung von Joachim Wolbergs abgearbeitet.

Wie bereits mehrere Handwerker zuvor bestätigte auch der letzte Zeuge, dass unter anderem Rechnungen für Arbeiten auf Bauobjekte der Firma des mitangeklagten Bauträgers Volker Tretzel geschrieben wurden, obwohl diese eigentlich an dem Ferienhaus und der Wohnung durchgeführt wurden. Der Maler hatte dabei immer Kontakt mit einem Bauleiter des Bauteam Tretzel (BTT) - ebenso wie die anderen vernommenen Handwerker. Anschließend wurden einige Handwerker-Rechnungen von BTT komplett übernommen, andere wurden aufgeteilt, wobei BTT den Großteil übernahm. Den Rest zahlte Wolbergs.

Wolbergs will nichts gewusst haben

Der SPD-Politiker beteuerte während der vergangenen Verhandlungstage erneut, von der Aufsplittung der Rechnungen nichts gewusst zu haben. Dass er einen persönlichen Vorteil erreichen wolle, sei abwegig. Zum einen habe er bereits vor dem Kontakt zu dem Mitangeklagten Arbeiten an seinem Haus in Auftrag gegeben. Und: Die Rechnungen, die er erhalten habe, habe er auch so bezahlt. Damit sei die Sache für ihn in Ordnung gewesen, so Wolbergs.

Arbeitsaufträge und Rechnungen liefen über BTT-Mann

Obwohl der suspendierte Oberbürgermeister vorab an Treffen vor Ort mit Tretzel-Mitarbeitern teilgenommen habe, bestätigen die Handwerker, dass sie weder mit Wolbergs noch mit den angeklagten Bauträger Kontakt hatten oder diese an den Baustellen getroffen hätten. Aufträge und Rechnungsabwicklungen seien über den BTT-Bauleiter gelaufen. Laut der Aussage einer Kriminalbeamtin haben auch die Ermittlungen ergeben, dass Volker Tretzel selbst in die Kommunikation nicht eingebunden war.

Aufregung bei Telefonaten

Bereits während der Ermittungen sorgten die Renovierungsarbeiten an Wolbergs' Ferienhaus und an der Pächterwohnung in der Alten Mälzerei aber für Aufregung bei dem ehemaligen und jetzt angeklagten Tretzel-Mitarbeiter. Das machen abgehörte Telefongespräche mit dem Bauleiter von BTT, die im Gerichtssaal vorgespielt wurden, deutlich. In mehreren Telefonaten ging es um die Frage, was die Ermittler von ihm und den Handwerkern wissen wollen und welche Unterlagen bei den Durchsuchungen zu dem Thema mitgenommen wurden. Dieses wie auch Gespräche zwischen Wolbergs und dem ehemaligen Anwalt des Ex-Tretzel-Mitarbeiters fanden rund um ein Treffen zwischen allen Beteiligten statt, dass letztlich zur Verhaftung von Wolbergs, dem Bauträger und dem ehemaligen Tretzel-Mitarbeiter führte. Wolbergs sagte am Dienstag, er habe erst kurz vor dem Treffen von der Aufsplittung erfahren und wollte für den Zeugen lediglich einen Anwalt organisieren. Die Ermittler sahen in dem Treffen dagegen den Versuch, auf den Bauleiter vor seiner Vernahme bei der Kriminalpolizei einzuwirken - und damit Verdunklungsgefahr.

Prozess-Fortsetzung Ende Januar

Ab 28. Januar geht es in vier weiteren Verhandlungstagen um Wohnungskäufe und Wohnungsverkäufe von Wolbergs und seinen Familienangehörigen. Unter anderem werden dann auch erstmals Wolbergs Frau, seine Mutter und seine Schwiegermutter vor Gericht aussagen.