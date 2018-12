Wolbergs-Prozess: Weitere Ermittlungspanne deutet sich an

Im Regensburger Korruptionsprozess um den suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) deutet sich eine weitere Ermittlungspanne an: Offenbar haben die Ermittler in weitaus größerem Umfang als bisher bekannt Schriftverkehr zwischen den Angeklagten und ihren Verteidigern gespeichert. Zudem hatten offenbar alle Verteidiger der vier Angeklagten Zugriff auf Datenbanken, in denen diese E-Mails gespeichert waren. Das wurde im Rahmen eines Beweisantrags bekannt, der am 26. Verhandlungstag gestellt wurde. Stellungnahmen zu dem Antrag stehen noch aus.

Anwälte verärgert über mögliche Ermittlungspanne

Die Verteidigung des ehemaligen Geschäftsführers des angeklagten Bauträgers Volker Tretzel erläuterte, dass sie dank der Daten jetzt die internen Abstimmungen zur Verteidigungsstrategie von Tretzel und dessen Anwälten kenne. Man habe in der entsprechenden Datenbank nur nach dem Namen des Tretzel-Anwalts Florian Ufer suchen müssen und sei direkt auf die Korrespondenz gestoßen. Laut Darstellung der Verteidigung entlasten die Mails den ehemaligen Geschäftsführer.

Tretzels Verteidigung kritisierte derweil den Antrag und widersprach der Verwertung der Mails. Der ehemalige Geschäftsführer gilt den Ermittlern bisher als Architekt eines Strohmannsystems, über das der Bauträger illegalerweise gestückelte Parteispenden für Wolbergs' OB-Wahlkampf überwiesen haben soll. Im Raum steht eine Gesamtsumme von rund 375.000 Euro.

Pannen begleiten Prozess

Im Prozess sind bislang bereits mehrere Pannen öffentlich geworden. Unter anderem wurde bekannt, dass die Ermittler Telefongespräche mit Verteidigern abgehört und nicht wie vorgeschrieben gelöscht hatten. Außerdem stellte sich heraus, dass abgehörte Telefonate fehlerhaft verschriftet worden waren. Mitunter fehlten ganze Passagen der Gespräche, teils wurden entlastende Aussagen in den Protokollen ausgespart.

Das Gericht rügte die Staatsanwaltschaft in diesem Zusammenhang mehrfach. Zuletzt bezeichnete die Vorsitzende Richterin Elke Escher es als "echtes No-Go", wie die Staatsanwaltschaft mit abgehörten Telefonaten umgegangen ist. Die Kammer ordnete an, insgesamt 111 Telefonate neu zu protokollieren. Das Bayerische Justizministerium wollte sich in diesem Zusammenhang auf BR-Anfrage nicht äußern. Das Ministerium erteile keine Auskünfte zu strafrechtlichen Einzelfällen, teilte eine Sprecherin mit.

Zeuge: Keine Einflussnahme durch Wolbergs

Um eines der abgehörten Telefonate ging es auch diesmal wieder. Ein leitender Mitarbeiter der Stadt Regensburg widersprach einer These der Ermittler, wonach er von Wolbergs beeinflusst worden sein soll. Der Mann gab an, der OB habe sich bei ihm lediglich telefonisch erkundigt, wie eine Vernehmung gelaufen sei. Daraus könne man nicht ableiten, dass er als Zeuge unter Druck gesetzt worden sei. "Ich habe es als sympathisch empfunden, dass er sich erkundigt, wie es seinen Mitarbeitern geht", sagte der Mann im Zeugenstand.

Das Telefonat der Männer war abgehört und nach Angaben von Joachim Wolbergs und seinen Verteidigern später falsch protokolliert worden. Es findet sich sowohl in der Anklageschrift gegen den Kommunalpolitiker als auch im Haftbefehl gegen ihn.

Wolbergs attackiert erneut Staatsanwaltschaft

Wolbergs saß ab Mitte Januar 2017 für mehrere Wochen in Untersuchungshaft. Ihm waren Verdunklungshandlungen vorgeworfen worden, darunter die Beeinflussung von Zeugen. Wolbergs erklärte heute, er sei gespannt, ob die Staatsanwalt einmal "einen Funken Anstand" zeige und ihre Fehler zugebe. Die Ermittler müssten nach der Zeugenaussage erklären, dass das, was von dem Telefonat protokolliert wurde, "schlicht und ergreifend gelogen" sei, so Wolbergs.