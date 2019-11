Wolbergs-Prozess: Warum unterschrieb der OB eine Baugenehmigung?

Vor dem Landgericht Regensburg wird heute der zweite Prozess gegen den suspendierten Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs fortgesetzt. Unter anderem geht es um eine umstrittene Unterschrift, mit der der Bau einer Lagerhalle genehmigt wurde. Wolbergs hat dabei selbst zum Stift gegriffen, um die Baugenehmigung für das Bauprojekt im Regensburger Stadtosten zu erteilen. Eigentlich ist das die Aufgabe des Leiters des Bauordnungsamtes, der in solchen Fällen üblicherweise unterschreibt.

Gab es rechtliche Bedenken?

In diesem Fall hat der Amtsleiter aber eine Unterschrift abgelehnt. Soweit ist der Sachverhalt bei allen Verfahrensbeteiligten unumstritten. Nur zum Grund, warum der Amtsleiter die Unterschrift verweigerte, gibt es unterschiedliche Sichtweisen: Die Staatsanwaltschaft deutet in ihrer Anklage an, dass die Stadtverwaltung rechtliche Bedenken hatte, eine Baugenehmigung für die Lagerhalle zu erteilen. Unter anderem habe kein Bebauungsplan vorgelegen.

Wolbergs: Ich handelte zum Wohl der Stadt

Joachim Wolbergs sagte dazu an einem der vergangenen Verhandlungstage, der Amtsleiter habe wegen der damals bereits laufenden Ermittlungen von einer Genehmigung abgesehen. Als Oberbürgermeister habe er jedoch zum Wohle der Stadt unterschreiben müssen, so Wolbergs. Der Bau der Halle sei von allen Parteien im Stadtrat begrüßt worden.

Die für heute erwartete Aussage des Leiters des Bauordnungsamts hat daher einen hohen Stellenwert. Wolbergs wird in dem zweiten Prozess Bestechlichkeit und Vorteilsannahme in mehreren Fällen vorgeworfen. Mit ihm sind drei Manager aus der Immobilienbranche angeklagt.