Befangene Richter im Wolbergs-Prozess? Warten auf Entscheidung

Nachdem die Verteidigung des suspendierten Regensburger Oberbürgermeisters Joachim Wolbergs (SPD) in der vergangenen Woche einen Befangenheitsantrag gegen drei Berufsrichter der Kammer im zweiten Prozess gegen Wolbergs gestellt haben, warten alle Beteiligten auf eine Entscheidung.

Klar geregeltes Verfahren

Da sich der Befangenheitsantrag gegen alle drei Berufsrichter richtet, darf die 5. Strafkammer am Landgericht Regensburg nicht darüber entscheiden. Das erledigt eine so genannte Ablehnungskammer, die sich aus Richtern einer anderen Kammer zusammensetzt.

Zur Entscheidungsfindung müssen zunächst die abgelehnten Richter eine Stellungnahme abgeben und auf die Gründe eingehen. Diese dienstlichen Stellungnahmen gehen dann an alle Verfahrensbeteiligten, vorrangig an den Verteidiger von Wolbergs sowie an die Staatsanwaltschaft.

Anschließend können Wolbergs und sein Anwalt dann nochmals die Sicht der Verteidigung darlegen. Ob noch im Laufe des Montags eine Entscheidung getroffen wird, ist fraglich.

Zeugen sicherheitshalber ausgeladen

Sollte der Befangenheitsantrag erfolgreich sein, müsste der Prozess gegen den suspendierten OB und drei Männer aus der Immobilienbranche von vorne beginnen - dann mit neu besetzter Richterbank.

Am Mittwoch steht der nächste Verhandlungstag an. Vorsorglich wurden die geladenen Zeugen wieder ausgeladen. Sollte bis dahin noch keine Entscheidung gefallen sein, kann die Kammer zwar zusammenkommen, dürfte aber nur über unaufschiebbare Maßnahmen entscheiden, zum Beispiel bis wann die Verhandlung unterbrochen wird.