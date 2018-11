Wolbergs-Prozess: Stadträte zweifelten nicht an Tretzel-Vergabe

Im Regensburger Korruptionsprozess haben zwei Stadträte der Opposition zu der umstrittenen Vergabe des Nibelungenkasernenareals an den Bauträger Volker Tretzel ausgesagt.

Soziale Aspekte überzeugten Die Linke

Richard Spieß (Die Linke) und Benedikt Suttner (ÖDP) stimmten als Fraktionsvorsitzende ihrer Parteien für die Neuausschreibung des Areals, für das Tretzels Firma BTT am Ende auch den Zuschlag erhielt. "Wir haben uns leicht getan, dieser Konzeptausschreibung zuzustimmen", sagt Spieß vor Gericht. Es sei die bessere Wahl gewesen; im Vergleich zur ersten Vergabe oder der Möglichkeit, es an den Höchstbietenden zu geben. Vor allem das Energiekonzept und die Aussicht, dass mehr und qualitativ gute Sozialwohungen gebaut werden würden, habe die Linke überzeugt, so Spieß. "Für mich war immer klar, dass die Vergabe an die Firma Tretzel gehen muss, weil das soziale und energiesparende Konzept nur funktioniert, wenn man es als Ganzes macht."

Von Absprachen nichts gewusst

An Vorbesprechungen oder gar Absprachen, die im Vorfeld der Ausschuss- und Stadtratssitzungen stattgefunden haben sollen, sei Spieß aber nicht beteiligt gewesen. Ebenso wenig die ÖDP, bestätigt Stadtratskollege Suttner. Sowohl Suttner als auch Spieß waren zusammmen mit dem angeklagten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs und dem ebenfalls beschuldigten Norbert Hartl (beide SPD) Mitglieder des Grundstückausschusses, in dem über die Vergaben an Bauträger beraten wurde.

"Ich fand es schon verwunderlich, dass sie sich für BTT so stark gemacht haben." Benedikt Suttner

Da aber das Angebot von Tretzels Firma BTT besser die sozialen Ansprüche erfüllt hatte, habe letztlich auch er für die Vergabe gestimmt. "Nach besten Wissen und Gewissen", so Suttner.

Suttner und Spieß sehen Spenden kritisch

Dass die zweite Ausschreibung nun vor Gericht verhandelt wird, betrachten Suttner und Spieß mit gemischten Gefühlen. Vor allem die damit wohl verbundenen Spenden seien sehr kritisch. Der Fall sorge für großen Schaden, was den Ruf von Politikern im Allgemeinen angeht.