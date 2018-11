Wolbergs-Prozess: Stadträte im Zeugenstand

Im Regensburger Korruptionsprozess um den suspendierten SPD-Oberbürgermeister der Stadt wird heute ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die Wirtschaftsstrafkammer des Regensburger Landgerichts beginnt mit dem dritten Komplex des Verfahrens: der Beweisaufnahme zu einem umstrittenen Grundstücksgeschäft. Es steht im Mittelpunkt der Regensburger Korruptionsaffäre.

Millionengewinn durch Vergabe des Areals erhofft?

Die Staatsanwaltschaft sieht einen Zusammenhang zwischen der Vergabe eines ehemaligen Kasernenareals an den angeklagten Bauträger Volker Tretzel und dessen Parteispenden an den SPD-Ortsverein des angeklagten SPD-Politikers Joachim Wolbergs. Tretzel soll über Strohmänner aus dem Firmenumfeld rund 475.000 Euro in gestückelten Beträgen von je rund 9.900 Euro überwiesen und Wolbergs darüber hinaus auch persönliche Vorteile gewährt haben. Von dem Grundstücksgeschäft soll sich Tretzel einen Gewinn von rund 11,6 Millionen Euro erhofft haben.

Staatsanwaltschaft: Tretzel war nicht der beste Bewerber

Die Stadt hatte das Areal der ehemaligen Nibelungenkaserne im Jahr 2011 vom Bund erworben, um schließlich weite Teile des Grundstücks an Immobilienunternehmen weiterzuverkaufen. Eine erste Ausschreibung kippte die Stadt kurz nach dem Amtsantritt von Joachim Wolbergs im Frühjahr 2014. Sie war unter dessen Amtsvorgänger, Hans Schaidinger (CSU), erarbeitet worden. Tretzel war dabei laut Staatsanwaltschaft nicht der beste Bewerber. Er bekam den Zuschlag erst im Zuge einer neuen Ausschreibung. Laut offiziellen Angaben sollte das Gelände derjenige erhalten, der nicht den höchsten Preis zahlen, sondern das beste Konzept vorlegen konnte.

Tretzel bekam im Vorfeld vertrauliche Unterlagen

Fraglich ist in diesem Zusammenhang, wie die Vergabe an den angeklagten Bauträger genau gelaufen ist. Wie am Rande der Ermittlungen bekannt wurde, hatte etwa der mitangeklagte Ex-Fraktionschef der SPD im Stadtrat dem Bauträger vertrauliche Unterlagen zukommen lassen, um ihn bei der Vorbereitung der Ausschreibung um Rat zu fragen und sich mit ihm abzustimmen. Die Regierung der Oberpfalz beanstandete das später. Laut der Aufsichtsbehörde hätte die Vergabe an Tretzel vor diesem Hintergrund so nie erfolgen dürfen. Im Raum steht der Vorwurf, die Vergabe sei letztlich genau auf den angeklagten Bauträger zugeschnitten gewesen. Der Regensburger Stadtrat habe nie objektiv urteilen und beraten können.

Telefongespräche abgehört

In vor Gericht vorgespielten abgehörten Telefongesprächen aus dem Jahr 2016 versicherten sich die angeklagten Männer mehrfach gegenseitig korrekt gehandelt zu haben. Damals liefen die Ermittlungen bereits. Der Ex-Fraktionschef der SPD im Stadtrat, Norbert Hartl, erläuterte dem angeklagten Bauträger etwa am Telefon, dieser habe das Areal erhalten, da er das beste Angebot vorlegen konnte. Die Abstimmungen über die Ausschreibungskriterien verteidigte er im selben Gespräch:

"Was können die mir anhaben? Ich darf doch reden. Ich bin kein Bürgermeister, ich bin nichts. Ich bin der Norbert Hartl." Norbert Hartl, Ex-SPD-Fraktionschef im Stadtrat

Wolbergs habe nur das Beste für Stadt gewollt

Kommunalpolitisch hatte die Vergabe während der Amtszeit für Wolbergs für einigen Wirbel gesorgt. Etwa legte die Regensburger CSU im Jahr 2014 eine Rechtsaufsichtsbeschwerde gegen Wolbergs ein. Dieser warf seinen politischen Konkurrenten damals taktische Manöver vor. Den Vorwurf wiederholte Wolbergs nun vor Gericht. Genau wie die anderen Angeklagten bekräftigte er mehrfach seine Unschuld. Er habe das Beste für die Stadt gewollt, alles sei korrekt abgelaufen.

CSU ist auch verwickelt

Tatsächlich ist die CSU selbst längst in die Korruptionsaffäre verwickelt. Ermittelt wird etwa gegen Wolbergs Amtsvorgänger Schaidinger, der nach seiner Amtszeit einen mit 20.000 Euro Monatshonorar dotierten Beratervertrag bei dem angeklagten Bauträger unterzeichnet haben soll. Auch ein Landtagsabgeordneter der CSU sowie Wolbergs einstiger Gegenkandidat sind im Fokus der Ermittler. Bei den beiden Männern geht es um ähnliche Geldflüsse wie bei der SPD.

Im nun beginnenden Komplex des Verfahrens sollen bis kurz vor Weihnachten unter anderem mehrere Regensburger Stadträte sowie städtische Mitarbeiter als Zeugen gehört werden. Ein Urteil in dem Korruptionsprozess wird frühestens im Mai 2019 erwartet.