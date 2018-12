Wolbergs-Prozess: Stadtkämmerer sagt erneut aus

Im Regensburger Korruptionsprozess steht heute ein weiterer wichtiger Verhandlungstag bevor: Die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts will am Vormittag erneut abgehörte Telefongespräche der Angeklagten vorspielen lassen. Am Nachmittag soll der Wirtschaftsreferent der Stadt, Dieter Damminger, zum zweiten Mal als Zeuge aussagen.

Damminger war maßgeblich an der Vorbereitung der Vergabe eines städtischen Grundstücks an den angeklagten Bauträger Volker Tretzel beteiligt. Es handelt sich um das Areal der ehemaligen Nibelungenkaserne im Südosten der Stadt. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, die Vergabe auf den Bauträger zugeschnitten zu haben. Die Angeklagten weisen sämtliche Vorwürfe in diesem Zusammenhang zurück. Das Areal war nach dem Amtsantritt des heute angeklagten Regensburger Oberbürgermeisters, Joachim Wolbergs (SPD), neu ausgeschrieben worden. Anstelle des höchsten Preises sollte fortan das beste Konzept über den Zuschlag entscheiden.

Zeuge bleibt Antworten schuldig

Damminger hatte bereits im Oktober in einem anderen Komplex des Verfahrens als Zeuge ausgesagt. Auf mehrere Fragen zu einer Sitzung, auf der die Neuausschreibung thematisiert wurde, blieb der Wirtschaftsreferent Antworten schuldig. Er könne sich nicht erinnern, sagte er. Selbst hätte er das Gelände anders vergeben, Wolbergs habe jedoch "fachliche" Gründe genannt, warum Tretzel den Zuschlag erhalten sollte. Das musste er gelten lassen, so Damminger. "Ober sticht Unter."

Im Rahmen seiner ersten Aussage stritt der Wirtschaftsreferent zudem ab, ein Schreiben erhalten zu haben, in dem der angeklagte Bauträger deutlichen Anspruch auf das Kasernenareal erhebt. Er verknüpft sein Engagement als Sponsor des Fußball-Zweitligisten SSV Jahn Regensburg darin mit der anstehenden Vergabe. Das Schreiben war bei Durchsuchungen in Tretzels Firma sichergestellt worden. Es war unter anderem an Damminger adressiert. Dieser hatte bei einer Vernehmung bei der Kriminalpolizei zunächst eingeräumt, es zu kennen und Wolbergs davon in Kenntnis gesetzt zu haben.

Zeugenaussage korrigiert

Laut seiner Zeugenaussage aus dem Oktober korrigierte er diese Angaben wenige Tage später. Er habe das Schreiben nie erhalten, so Damminger. Auch seine Referentenkollegin im Baureferat, Schimpfermann, nicht. Das habe eine Überprüfung ergeben. Er vermute also, dass es nie abgeschickt worden sei. Die bei der Kripo protokollierte Aussage, er habe den Oberbürgermeister von dem Schreiben in Kenntnis gesetzt, führte Damminger in seiner Vernehmung auf ein Missverständnis zurück: Der Beamte hätte ihn gefragt, was er getan hätte, wenn er das Schreiben erhalten hätte. Aber ein Schreiben, das er nie bekommen habe, könne er nicht weiterleiten.

Post von Tretzel sei lediglich ein anderes Mal bei ihm gelandet: Ein Kuvert mit Unterlagen zur Förderung des SSV Jahn. Dieses Schreiben habe er ans Büro des Oberbürgermeisters weitergeleitet, so Damminger. Er sei fachlich nicht zuständig gewesen.