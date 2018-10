Wolbergs-Prozess: SSV-Jahn-Geschäftsführer als erster Zeuge

Der dritte Verhandlungstag im Regensburger Parteispendenprozess ist beendet. Als erster Zeuge in der mehrmonatigen Verhandlung hat heute der Geschäftsführer des Fußball Zweitligisten Jahn Regensburg, Christian Keller, ausgesagt.

Nichts von möglichen Absprachen gewusst

Keller gab an, dass er nichts von möglichen Absprachen über Zuwendungen an den Verein wisse, die im Gegenzug zu Grundstücksgeschäften erfolgt sein sollen. Diesen Zusammenhang stellt die Staatsanwaltschaft her. Sie wirft dem Bauträger Volker Tretzel vor, dass er mehrere Millionen Euro in den Jahn investiert und dafür auf ein Entgegenkommen der Stadtspitze bei Immobilienprojekten gehofft habe. Weil Tretzel unter Regensburgs angeklagtem Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) den Zuschlag bei der Vergabe eines großen städtischen Areals erhielt, interessieren sich die Ermittler für seine jüngsten Zahlungen an den SSV Jahn.

Ohne Tretzel kein Profifußball in Regensburg

Jahn Geschäftsführer Keller sagte weiter aus, er habe den Bauträger mehrfach um Investitionen gebeten. Seines Wissens habe dieser den Verein gefördert, da er in Regensburg viel verdient hatte und der Stadt etwas zurückgeben wollte. Ohne Tretzels Investitionen gäbe es heute keinen Profifußball mehr in Regensburg, so Keller. Tretzel habe allerdings darauf bestanden, dass der Club seine Finanzlücken schließe.

Der Investor war 2005 als "Retter des Jahn" gefeiert worden. Damals investierte Tretzel erstmals in den Jahn und bewahrte den Club dadurch vor der Pleite. Der Bauträger muss sich seit vergangener Woche vor Gericht verantworten. Ihm werden Vorteilsgewährung und Verstöße gegen das Parteiengesetz vorgeworfen.