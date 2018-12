Wolbergs-Prozess: Rolle der Regierung der Oberpfalz im Fokus

Der 28. Verhandlungstag des Regensburger Korruptionsprozesses hat mehr Fragen aufgeworfen als Antworten geliefert. Die Korruptionsvorwürfe gegen den suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) gerieten angesichts neuer Zeugenaussagen etwas in den Hintergrund.

Regierung der Oberpfalz als Aufsichtsbehörde involviert

Die Ausführungen der Zeugen werfen die Frage auf, welche Rolle die Regierung der Oberpfalz im Zuge der Ermittlungen gespielt hat. Sie war als Aufsichtsbehörde zweimal mit der millionenschweren Vergabe des Areals der ehemaligen Nibelungenkaserne an den angeklagten Bauträger Volker Tretzel befasst, die als Dreh- und Angelpunkt der Affäre gilt. Ein Bereichsleiter berichtete, die Kriminalpolizei habe sich 2017 an die Regierung der Oberpfalz gewandt. Die Beamten übersandten demnach Ermittlungsunterlagen und wollten wissen, ob die Regierung bei einer ersten Überprüfung des Geschäfts von Abstimmungen zwischen der Kommunalpolitik und dem Bauträger gewusst habe.

Auch Regierungspräsident beteiligt

Das Führungspersonal der Regierung, neben dem Bereichsleiter auch der damalige Regierungsvizepräsident Walter Jonas und Regierungspräsident Axel Bartelt, hätte sich dann entschieden, der Polizei ausführlich zu antworten. Ein Sachbearbeiter, der ebenfalls schon im Prozess befragt wurde, wollte die Anfrage ursprünglich mit einem einfachen Nein quittieren. Zugleich entschied man, sich auch an die Stadt Regensburg zu wenden. Aus wenigen erläuternden Sätzen wurde so offenbar binnen gut drei Wochen eine mehrseitige rechtliche Einordnung des Grundstücksgeschäfts: Im Ergebnis eine Rüge, der der Regierungspräsident laut der Aussage den letzten Schliff verlieh. Man habe der Stadt "rechtsaufsichtliche Hinweise" für die Zukunft an die Hand geben wollen, so der Sachbearbeiter. Die Führungsriege der Regierung habe den Vorgang nicht einfach stehen lassen wollen – zu gewichtig sei er gewesen.

Entwürfe für Schreiben nicht elektronisch gespeichert

Hintergrund waren E-Mails des ebenfalls angeklagten einstigen Vorsitzenden der Regensburger SPD-Stadtratsfraktion, Norbert Hartl, auf die die Ermittler gestoßen waren. Hartl hatte Tretzels Firma vorab einen Entwurf eines Antrags der SPD für die spätere Ausschreibung des Grundstücks geschickt und damit ausgerechnet das Unternehmen um Rat gefragt, das später den Zuschlag erhielt. Während der Bereichsleiter der Regierung der Oberpfalz vor Gericht die regierungsinternen Abstimmungen in seiner Aussage mehrfach als "ganz normalen Vorgang" bezeichnete, muten einige Details rätselhaft an: So wurden ausgerechnet die Entwürfe, die letztlich nach Abstimmungen des Führungspersonals zu den Schreiben an Polizei und Stadt Regensburg führten, nicht in die elektronischen Akten der Regierung aufgenommen. Ein Sachbearbeiter sprach von einer Anweisung aus "datenschutzrechtlichen Gründen". Der Bereichsleiter will von einer solchen nichts gewusst haben.

Unterlagen aus dem Jahr 2014 liegen vor

Die erste Überprüfung der Vergabe durch die Regierung im Jahr 2014 gilt hingegen als lückenlos dokumentiert. Vorangegangen war eine Rechtsaufsichtsbeschwerde der Regensburger CSU. Einem Zufall ist offenbar zu verdanken, dass die Unterlagen dem Gericht vorliegen: Der Sachbearbeiter hatte sie auf seinem Schreibtisch liegen. Sie enthalten eine Mail, die die Verteidiger der Hauptangeklagten als pikant einstufen: Darin wendet sich der Bereichsleiter mit einem Entwurf an den Regierungspräsidenten, dessen Stellvertreter und den Sachbearbeiter. Er schreibt wörtlich: "Schlage nunmehr vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich veröffentlichten Strategie der Verteidigung folgende Antwort vor." Die Mail wurde zwei Tage nach der Veröffentlichung einer Presseerklärung der Anwälte des angeklagten Bauträgers anlässlich dessen Haftentlassung verfasst. Für die Verteidiger ist sie offenbar ein Indiz, dass das Führungspersonal der Regierung durch seine rechtliche Einschätzung Einfluss auf das Verfahren nehmen wollte, indem es aktuelle Wendungen während der Ermittlungen aufgriff.

Der Bereichsleiter gab als Zeuge an, dass er sich nicht mehr an die Hintergründe der Mail erinnern könne: "Es liest sich nicht schön, muss aber keine Bedeutung haben", sagte er vor Gericht. Eine gewollte Einflussnahme auf die Ermittlungen – etwa durch den Regierungspräsidenten, einst zehn Jahre lang persönlicher Referent Stoibers – schloss er aus.

Schwere Vorwürfe von Wolbergs

Für Joachim Wolbergs hingegen steht dies offenbar im Raum: Er sagte, er hege den Verdacht, dass Partnerbehörden im Freistaat wollten, dass er "nicht mehr auf die Füße komme". Das gelte für die Regierung der Oberpfalz genau wie für die Landesanwaltschaft. Diese hat Wolbergs suspendiert.

Tretzel-Verteidiger kündigen Antrag an

Der Prozess wird heute fortgesetzt. Unter anderem soll zum bereits dritten Mal der leitende Ermittler der Kriminalpolizei aussagen. Die Verteidigung des angeklagten Bauträgers Volker Tretzel hat zudem einen Antrag angekündigt. Die Verlesung sollte etwa eine Stunde dauern. Über den Inhalt wird unter Beobachtern gegenwärtig noch spekuliert.

Je nach Verlauf der Verhandlung handelt es sich möglicherweise um den letzten Prozesstag des Jahres. Im neuen Jahr soll nach derzeitiger Planung der nächste Komplex der Beweisaufnahme beginnen. Dann soll es um Renovierungsarbeiten gehen, bei denen der angeklagte Oberbürgermeister Vergünstigungen von dem angeklagten Bauträger erhalten haben soll. Die Vergünstigungen hatte der Kommunalpolitiker zwar zu Verfahrensbeginn eingeräumt, er gab aber an, nichts über Details und Hintergründe gewusst zu haben. Genau wie alle weiteren Angeklagten weist er die Thesen der Ermittler zurück und beteuert seine Unschuld. Mit einem Urteil ist gegenwärtig nicht vor Mai zu rechnen.