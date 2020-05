Plädoyer der Wolbergs-Ankläger: "Noch nie solchen Hass erlebt"

Der zweite Korruptions-Prozess gegen den früheren Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs befindet sich auf der Zielgeraden. Zum Auftakt des heutigen Verhandlungstags, bei dem sich das Besucherinteresse in Grenzen hielt, wurde die Beweisaufnahme abgeschlossen. Anschließend begann die Staatsanwaltschaft mit ihrem Plädoyer.

Kritik an Attacken von Wolbergs und seiner Verteidigung

Oberstaatsanwalt Jürgen Kastenmeier betonte dabei zunächst, es sei ihm noch nie in seiner juristischen Karriere so ein Hass entgegengebracht worden wie vom Angeklagten Wolbergs. Zugleich verteidigte er das Vorgehen der Staatsanwaltschaft. Man habe auch in keiner Weise den Regensburger Oberbürgermeister im Visier gehabt, sondern Joachim Wolbergs. Kastenmeier verwehrte sich auch gegen Vorwürfe, man habe die Verwaltung schlechtgemacht oder Regensburg gespalten. Man lasse sich von den persönlichen Attacken der Gegenseite nicht einschüchtern.

Oberstaatsanwalt: Wolbergs wollte "um jeden Preis" OB werden

Man sei sich auch der Belastung für die Familie Wolbergs bewusst. Entscheidend sei aber für die Staatsanwaltschaft der Verstoß des Angeklagten gegen das Recht. Wolbergs hätte im wahrsten Sinne des Wortes "um jeden Preis" OB von Regensburg werden wollen. Er habe sich deshalb auf das gefährliche Spiel mit Bauträgern eingelassen.

Parteispenden im Fokus

Die Anklage wirft Wolbergs mehrere Verstöße gegen Korruptions-Gesetze vor. So soll er vor und nach seiner Wahl zum Oberbürgermeister von vier Immobilien-Unternehmern Parteispenden für seinen damaligen SPD-Ortsverein in Höhe von insgesamt rund 250.000 Euro angenommen haben. Außerdem sollen Wahlkampfrechnungen der SPD in Höhe von rund 35.000 Euro von einem Unternehmen mit Hilfe von Scheinrechnungen beglichen worden sein. Wolbergs soll sich im Gegenzug für Projekte der Unternehmer eingesetzt haben.

Erster Prozess endete ohne Strafe

In einem ersten Prozess war der frühere Oberbürgermeister im Juli 2019 wegen zwei Fällen der Vorteilsnahme verurteilt und in sämtlichen weiteren Vorwürfen freigesprochen worden. Von einer Strafe hatte das Gericht abgesehen. Die Plädoyers der Verteidiger im laufenden zweiten Prozess sind für kommende Woche geplant.