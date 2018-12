Wolbergs-Prozess: Nervöse Männer am Telefon

Im Regensburger Korruptionsprozess um den suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) hat die Wirtschaftsstrafkammer des Regensburger Landgerichts erneut abgehörte Telefonate der Angeklagten vorspielen lassen. Die Aufnahmen sollen Erkenntnisse darüber bringen, wie die Vergabe eines großen städtischen Grundstücks an den mitangeklagten Bauträgerunternehmer Volker Tretzel ablief. Die Staatsanwaltschaft erhebt den Vorwurf, die Ausschreibung sei für Tretzel maßgeschneidert gewesen.

"Das macht einen blöden Eindruck"

Aufgezeichnet wurden die Gespräche wenige Wochen vor der Verhaftung dreier Angeklagter im Januar 2017. Mehrfach wird deutlich, dass die Männer angesichts der gegen sie laufenden Ermittlungen unter großem Druck standen. Immer wieder fragt etwa der ebenfalls angeklagte, ehemalige Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, Norbert Hartl, seine Gesprächspartner, was ihm drohen könnte. Er habe lediglich Bauträger bei einer Ausschreibung um Rat gefragt. Das sei "nichts Strafrechtliches", sagt er in einem Gespräch aus dem Dezember 2016, "es macht aber einen blöden Eindruck".

Hartl hatte sich im Vorfeld der Vergabe per E-Mail mit dem angeklagten Bauträger Volker Tretzel ausgetauscht. Er sandte ihm Ausschreibungsunterlagen mit der Bitte zu, Änderungen rot zu markieren. Sein Parteifreund, OB Wolbergs, erhielt die Mail in Kopie. Vor Gericht bekräftigte Wolbergs jetzt erneut, nichts von der Mail gewusst zu haben.

Tretzel selbst bezeichnet den Schriftverkehr im Vorfeld der Vergabe in einem Telefonat mit seinem Geschäftsführer als "Problem". "Das hätte nicht sein dürfen", sagt er im Dezember 2016 und ergänzt, das Angebot seiner Firma sei das beste gewesen - "mit großem Abstand".

Tretzel nennt die E-Mail "gefährlich"

Im November 2016 hatte Tretzel seinem Geschäftsführer bereits erläutert, die Mails seien "gefährlich". Daraus könne man lesen, dass Kriterien der Vergabe für sein Unternehmen maßgeschneidert wurden.

Aus der Sicht von Tretzels Verteidiger, Florian Ufer, sprechen die Telefonate dafür, dass sein Mandant verunsichert war, welche Vorwürfe Ermittler aus dem Schriftverkehr mit Hartl ableiten könnten.

Ab wann ist eine Ausschreibung maßgeschneidert?

Die Abstimmung über die Ausschreibung bezeichnete Ufer als rechtlich unproblematisch. Er verwies auf ein entsprechendes Auftragsgutachten. In der Praxis sei ein solches Vorgehen häufig, so Ufer. Die Änderungen seien zudem zu geringfügig gewesen, um von einer maßgeschneiderten Ausschreibung sprechen zu können.

Rüffel für Ermittler – 111 Telefonate werden neu abgeschrieben

Nach wiederholter Kritik an den Wortprotokollen der Telefonate ordnete die Vorsitzende der Wirtschaftsstrafkammer des Regensburger Landgerichts heute an, dass alle in die Verhandlung eingeführten Telefonmitschnitte neu verschriftet werden müssen. Es handelt sich um insgesamt 111 abgehörte Telefongespräche der Angeklagten. Teils wurden sie bereits vorgespielt.

Im Zuge der Verhandlung waren wiederholt Fehler in den Protokollen der Ermittler öffentlich geworden. Etwa fehlten Passagen der Gespräche oder Aussagen wurden falsch wiedergegeben. Aus Sicht der Angeklagten handelt es sich mitunter um entlastende Aussagen.