Wolbergs-Prozess: MdL Wild empört über Ermittlungsmethoden

Am 17. Verhandlungstag des Regensburger Korruptionsprozesses hat sich die SPD-Landtagsabgeordnete Margit Wild über die Methoden der Ermittlungsbehörden empört. Wild war als Zeugin in dem Verfahren um ihren Parteigenossen Joachim Wolbergs geladen. Als der Landtagsabgeordneten während ihrer Vernehmung ein Protokoll eines abgehörten Telefongesprächs zwischen Wolbergs und ihr vorgelesen wurde, reagierte sie verstimmt: Sie würde gerne wissen, warum man ihr nicht mitgeteilt habe, dass Gespräche von ihr abgehört worden seien, so Wild.

Angeklagten wurden mehrere Wochen abgehört

Im Gespräch mit dem BR kündigte die SPD-Landtagsabgeordnete später an, kritisch bei der Staatsanwaltschaft nachzufragen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft versicherte, die Behörde werde den Sachverhalt nochmals prüfen. Die Angeklagten in dem Korruptionsprozess wurden mehrere Wochen lang abgehört. Geraten Dritte in derartige Fangschaltungen, müssen die Ermittler die Personen im Regelfall darüber informieren – vorausgesetzt, es wird über Verfahrensrelevantes gesprochen.

Die Tatsache, dass das Gespräch zwischen Wild und Wolbergs zu den Akten gelangte, legt nahe, dass es für die Ermittler zumindest von einer gewissen Bedeutung war. Inhaltlich ging es um eine Einschätzung des Verhaltens des ehemaligen Chefs der Regensburger SPD-Stadtratsfraktion, Norbert Hartl. Hartl ist ebenfalls angeklagt. Laut Protokoll äußerte Wild im dem Gespräch Bedenken, dass Hartl Dinge veranlassen könnte, von denen weder sie noch Wolbergs wüssten.

Die empörte Reaktion der Landtagsabgeordneten reiht sich ein hinter weiteren Kritikpunkten an den Überwachungsmaßnahmen. Unter anderem hatte das Landgericht massive Grundrechtsverstöße gerügt, da auch Verteidigergespräche der Angeklagten aufgezeichnet und nicht wie vorgeschrieben gelöscht wurden. Die Überwachung an sich stufte die Kammer aber als zulässig ein.

Darum geht es

Seit Ende September müssen sich Joachim Wolbergs, der suspendierte Regensburger Oberbürgermeister, der Bauträger Volker Tretzel, dessen Ex-Geschäftsführer sowie der Regensburger SPD-Stadtrat Norbert Hartl vor dem Landgericht Regensburg verantworten. Wolbergs steht unter anderem im Verdacht, illegalerweise gestückelte Wahlkampfspenden von Tretzel angenommen zu haben. Im Raum steht eine Gesamtsumme von rund 475.000 Euro. Sie soll über Strohmänner geflossen sein, um die wahre Herkunft zu verschleiern. Der Bauträger habe sich davon ein Entgegenkommen bei Projekten erhofft, so der Vorwurf.

Wild wusste nichts von hohen Spendeneinnahmen

Vor diesem Hintergrund bekräftigte Margit Wild, nichts von den hohen Spendeneinnahmen der SPD oder von konkreten Spendern gewusst zu haben. Sie sei nur während anfänglicher Planungen direkt mit dem Wahlkampf von Wolbergs betraut gewesen.

Neben ihrem Landtagsmandat sitzt sie im Regensburger Stadtrat und steht dem Regensburger SPD-Stadtverband vor. Dieser hatte die Organisation von Wolbergs Wahlkampf an dessen Ortsverein abgegeben. Im Zuge der Wahl von Joachim Wolbergs war dies erstmals der Fall.