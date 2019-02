Wolbergs-Prozess: Marktübliche Konditionen beim Millionenkredit

4,5 Millionen Euro, zu einem Zinssatz von 0,6 Prozent, plus 0,5 Prozent Bearbeitungsgebühr, ohne Sicherheiten: Den Kontokorrentkredit der Sparkasse Regensburg, um den es am Dienstag im Wolbergs-Prozess vor dem Landgericht Regensburg geht, soll der Bauträger Volker Tretzel nur deswegen so günstig bekommen haben, weil sich Regensburgs suspendierter Oberbürgermeister Joachim Wolbergs dafür eingesetzt hat - im Gegenzug für Spenden an seinen SPD-Ortsverein. So lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Konkurrenz-Banker hätte das Kredit-Geschäft gemacht

Doch handelt es sich dabei um günstige Konditionen? "Ich hätte es auf jeden Fall befürwortet", sagte im Zeugenstand der Bankkaufmann, der bei der konkurrierenden Volksbank die Konten des Bauträgers betreut. "Weil wir gewusst haben: Die Bonität ist unbestritten." Etwa 50.000 Euro hätte seine Bank dadurch verdient, ohne Risiko und mit geringen Arbeitsaufwand, so der Volksbank-Vertreter. Auch auf Sicherheitsleistungen hätte man wohl verzichten können, wären diese doch mit Unkosten für die Bank verbunden.

"Wenige Kunden mit dieser Bonität"

Da auch der damalige Monatsbericht der Bundesbank vorschlägt, für einen Kredit über eine Millionen Euro einen Zinssatz von 1,14 Prozent zu veranschlagen, seien für den gelernten Bankkaufmann die Konditionen der Sparkasse durchaus nachvollziehbar. Der Bauträger habe auch bei der Volksbank einen Kredit in Höhe von insgesamt rund 6,9 Millionen Euro gehabt, davon auch nur 1,9 Millionen gesichert, bei einem Zinssatz von 2,1 Prozent. Grundsätzlich seien diese Konditionen nicht unüblich. "Wir haben sehr wenige mit diesen Zinssätzen. Aber wir haben auch wenige mit dieser Bonität."

"Ein paar Kröten" für die Sparkasse

Der Zeuge von der Volksbank gibt vor Gericht an, dass sein Kreditinstitut auch vor dem besagten Kredit bei der Sparkasse versucht habe, Tretzel für sich zu gewinnen. In einer E-Mail, die heute in Teilen vor Gericht vorgelesen wurde, antwortete Tretzel aber seiner Hausbank: "Lassen Sie die Sparkasse doch auch ein paar Kröten verdienen." Nur: Tretzel war zu dem Zeitpunkt der Kreditvergabe auch Mitglied des Verwaltungsrates.

Der Kreditausschuss hat entschieden

Um Missbrauch zu verhindern, muss ein Kredit an die Verwaltungsrats-Mitglieder, ein sogenannter Organkredit, eigentlich vom Verwaltungsrat genehmigt werden. In Regensburg wurde diese Entscheidung an den Kredit- und Personalausschuss weitergeleitet. Ein kleines Gremium, dessen Vorsitz zum damaligen Zeitpunkt der Regensburger OB Joachim Wolbergs innehatte.

Erst der Kredit, dann flossen Spenden

"Dass der Herr Tretzel den Herrn Wolbergs gebraucht hätte, um den Kredit zu bekommen, ist ein totaler Unsinn", kommentierte Wolbergs Anwalt Peter Witting den Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft kontert: Auffällig für die Ermittlungsbehörde sei vor allem, dass unmittelbar danach Spenden von der Firma des Bauträgers an Wolbergs SPD-Ortsverein geflossen sein sollen.

Sparkasse räumt Bearbeitungsfehler ein

Die Sparkasse Regensburg teilte heute in einer Pressemitteilung mit, dass es bei der Kreditentscheidung keinen Einfluss Dritter gegeben hätte. Aber: "Wir wissen mittlerweile, dass bei dem in Rede stehenden Kreditengagement Bearbeitungsfehler gemacht wurden, die bankenrechtliche Relevanz haben." Um welche Fehler bankenrechtlicher Relevanz es sich handelt, ließ die Sparkasse offen.