Wolbergs-Prozess: Letzte Worte der Angeklagten

In seinen letzten Worten im Regensburger Korruptionsprozess hat der ehemalige Oberbürgermeister Joachim Wolbergs alle Vorwürfe gegen ihn erneut zurückgewiesen. Außerdem kritisierte er die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.

Jahrelang werde gegen ihn nun schon ermittelt, doch am Ende habe die Staatsanwaltschaft nichts gegen ihn in der Hand, so Joachim Wolbergs in seinem Schlusswort.

"In den Fängen der Justiz"

Seit vier Jahren sei er in den Fängen der Justiz. Doch anders als beim Loveparadeprozess - in dem es um mehrere Tote gehe - oder dem Sommermärchen-Prozess gegen die DFB-Spitze - in dem es um Millionen gehe - werde sein Verfahren nicht eingestellt, sagt Joachim Wolbergs.

Wolbergs: "noch mehr kapituliert"

Immer wieder habe er gehofft, dass sich etwas ändert. Doch selbst nach dem ersten Urteil gegen ihn, bei dem er straffrei blieb, habe die Staatsanwaltschaft nicht nachgelassen. Jetzt im zweiten Prozess habe er noch mehr kapituliert, habe noch mehr Vertrauen in die Justiz verloren und es sei noch einsamer um ihn geworden, sagte Wolbergs. "Ich habe den Eindruck, es geht hier nicht mehr um die Wahrheit, sondern nur noch um juristische Feinheiten", sagte Wolbergs.

Auch habe er mehrfach im Prozess die Sorge gehabt, dass das Gericht nicht objektiv über seinen Fall urteile, so Wolbergs an die Kammer gerichtet. Detailliert ging Wolbergs auch nochmal auf die einzelnen Vorwürfe gegen ihn ein. Nie habe er wissentlich Spenden und Projekte verknüpft. Er habe sich nicht beeinflussen lassen und sei nicht korrupt.

Mitangeklagter Immobilienunternehmer äußert sich

Heute Vormittag hatte auch der mitangeklagte Immobilienunternehmer die Staatsanwaltschaft scharf kritisiert. Sie habe langsam und fehlerhaft ermittelt. In seinem Unternehmen hätten die Staatsanwälte wenig Aufstiegschancen, sagte er. Da sei die Erwartung eine andere.

"Wolbergs nie bestochen"

Auch er betonte, dass er Wolbergs nie bestochen habe. Er sei weder gierig noch machtbesessen, sagte der Unternehmer. Aber vor allem sei er nicht korrupt. Morgen (Mittwoch, ab 9 Uhr) wird das letzte Wort des ehemaligen OBs zu hören sein. Das Urteil wird am 17. Juni erwartet.