Wolbergs-Prozess: Leitender Ermittler sagt erneut aus

Im Regensburger Korruptionsprozess steht ein Verhandlungstag bevor, der von kontroversen Diskussionen überschattet werden könnte. Zunächst sagt der leitende Ermittler der Kriminalpolizei zum zweiten Mal aus, später sollen erneut abgehörte Telefonate der Angeklagten vorgespielt werden.

Schwierige und brisante Ermittlungen

Der leitende Ermittler hatte bei seiner ersten Aussage vor etwa einem Monat von großen Erinnerungslücken bei Vernehmungen berichtet. Er sprach von schwierigen und brisanten Ermittlungen in "geschlossenen und sehr empfindsamen Kreisen".

Ein Beschäftigter der Stadt soll ihm zufolge bei einer Vernehmung Andeutungen über Angst vor den Folgen seiner Aussage gemacht, und von Einschüchterungsversuchen des angeklagten Oberbürgermeisters berichtet haben: Bei belastenden Angaben müsse man zum "Akten Abstauben in den Keller", zitierte der Ermittler den Mann.

Ermittler räumte Fehler ein

Im Zusammenhang mit seinen Ausführungen im Oktober musste sich der Polizeibeamte zahlreichen kritischen Fragen der Verteidiger stellen und Fehler offenlegen. Dies könnte sich nun wiederholen. Der Ermittler räumte bei seiner letzten Vernehmung etwa ein, dass mindestens ein abgehörtes Telefonat so verschriftet wurde, dass es Angeklagte belastete. Protokolliert wurde die Aussage des angeklagten Bauträgers Volker Tretzel, wonach er dem heute ebenfalls angeklagten Regensburger Oberbürgermeister, Joachim Wolbergs (SPD), unter die Arme greifen könne. Der Satz wurde im Laufe der Ermittlungen jedoch offenbar fälschlicherweise mit einem Grundstücksgeschäft in Zusammenhang gebracht und so gedeutet, dass Tretzel Wolbergs finanziell unterstütze, wenn ihm der Politiker seinerseits bei einem Bauprojekt entgegenkomme.

Das Gespräch war auch Gegenstand der Haftbefehle der Hauptangeklagten Joachim Wolbergs und Volker Tretzel. Wolbergs Verteidiger, der Münchner Rechtsanwalt Peter Witting, erklärte damals, im Falle seines Mandanten sei nicht ermittelt worden – die Beamten hätten lediglich Vermutungen angestellt. Er bekräftigte den Vorwurf, dass entlastende Erkenntnisse nicht beachtet worden seien.

Illegale Parteispenden?

Der heutige Verhandlungstag ist möglicherweise der letzte zum Teilkomplex "Spenden". Das Gericht versucht zu klären, ob Regensburgs OB illegale Parteispenden von dem Bauträger bekam. Diese sollen in Tranchen unter der gesetzlichen Veröffentlichungsgrenze von Strohmännern aus dessen Firma oder aus dem Familienumfeld Tretzels überwiesen worden sein. Der Bauträger habe sich dadurch eine bevorzugte Behandlung bei Projekten erhofft, lautet der zentrale Vorwurf in dem Korruptionsverfahren.

Die Angeklagten bestreiten die Darstellung der Staatsanwaltschaft.