Wolbergs-Prozess: Leitender Ermittler kann Pannen nicht erklären

Der leitende Ermittler der Polizei kann sich die zahlreichen Fehler der Ermittler im Vorfeld des Regensburger Korruptionsprozesses um den suspendierten SPD-Oberbürgermeister der Stadt nicht erklären. Das sagte er heute vor Gericht. In dem Prozess war unter anderem deutlich geworden, dass abgehörte Telefonate der Angeklagten falsch protokolliert worden waren.

Fälschlicherweise belastet?

Teils fehlten Passagen, teils wurden Inhalte so wiedergegeben, dass Beteiligte fälschlicherweise belastet wurden. Die Aufzeichnungen fanden in dieser Form Eingang in die Haftbefehle gegen drei der vier Angeklagten sowie in die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft. Die Unterschiede zwischen den Gesprächen und den Protokollen wurden jedoch erst öffentlich, nachdem dutzende Telefonate im Prozess vorgespielt worden waren.

Der leitende Ermittler berichtete heute, er habe "nur Bruchstücke" der Telefonate im Original nachgehört - Passagen die ihm "wichtig" erschienen seien. Es habe sich um jene gehandelt, die er auch im Abschlussbericht seiner Arbeit erwähnt, und die er bereits in Protokollform vorliegen hatte. Auf Nachfrage gab der Ermittler an, sich an die genauen Hintergründe nicht mehr erinnern zu können.

Die Vorsitzende Richterin hatte die Ermittlungspannen in dem Verfahren wiederholt gerügt. Aufgrund der Fehler ordnete sie etwa die komplette Neuverschriftlichung von 111 Telefonaten an. Der seit Ende September laufende Korruptionsprozess wird nahezu seit Beginn von Fehlern der Ermittler überschattet. Die eigentlichen Vorwürfe gegen die Angeklagten gerieten aufgrund dessen zuletzt immer mehr in den Hintergrund.

Tretzel-Verteidiger kündigen Antrag an

Die Verteidigung des angeklagten Bauträgers Volker Tretzel hat für heute einen Antrag angekündigt. Die Verlesung sollte etwa eine Stunde dauern. Über den Inhalt wird unter Beobachtern gegenwärtig noch spekuliert.