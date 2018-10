Wolbergs-Prozess: Kronzeuge belastet Angeklagte

Im Regensburger Parteispendenprozess hat der ehemalige OB-Kandidat der CSU, Christian Schlegl, als "Kronzeuge der Staatsanwaltschaft" die Angeklagten durch seine Aussagen belastet, unter anderem den suspendierten Oberbürgermeister von der SPD Joachim Wolbergs.

Ein Geschmack von "Freunderlwirtschaft"

Durch die Vergabe des ganzen ehemaligen Nibelungenareals an das Bauteam Tretzel sei der Geschmack von "Freunderlwirtstchaft" entstanden, so Schlegl. Denn im Gegenzug habe Tretzel den SSV Jahn Regensburg unterstützt. Deshalb sei er auch aus dem Aufsichtsrat des SSV Jahn zurückgetreten, erklärte Schlegl.

Der ebenfalls angeklagte damalige Fraktionsvorsitzende der SPD, Norbert Hartl, habe ihm im Vorfeld, am Rande einer Aufsichtsratssitzung des SSV Jahn bereits gesagt, Tretzel müsse das ganze Areal bekommen, weil der Jahn Geld brauche. Der Stadtrat habe dann auch so entschieden.

Wolbergs bestreitet Vorwürfe

Die Verteidigung vermisst nach wie vor Beweise. Joachim Wolbergs bestritt in seinem Schlusswort an diesem Verhandlungstag den Zusammenhang Vergabe Nibelungenareal und Unterstützung des SSV Jahn durch das Bauteam Tretzel vehement. Er verwies auf die Aussagen von Stadträten, die bei der Vernehmung durch die Polizei ausgesagt hätten, dass bei der Vergabe des Nibelungenkasernenareals die Unterstützung des SSV Jahn Regensburg durch Volker Tretzel keine Rolle gespielt habe. Schlegl hatte als "Kompromiss" für die Vergabe an drei Bewerber votiert, an das Bauteam Tretzel, an das Werkvolk Amberg und an eine Bietergemeinschaft mit dem Regensburger Immobilienzentrum.

Auf Nachfrage von Tretzel-Anwalt Florian Ufer räumte Schlegl ein, dass die Leiterin des Werkvolks als Expertin bei einer seiner Wahlkampfveranstaltungen aufgetreten sei. Unklar blieb, ob er vom Immobilienzentrum Spenden bekommen hat.

Keine Rache an verlorener Wahl

Christian Schlegl betonte mehrfach, dass er sich nicht für eine verlorene Wahl rächen wolle. Aber so sieht es der angeklagte Oberbürgermeister Joachim Wolbergs. Bereits am Dienstag brachten die Verteidiger der vier Angeklagten Zweifel an der Glaubwürdigkeit Schlegls zum Ausdruck. Sie begründeten dies mit Ermittlungsverfahren, die gegen Schlegel laufen. Gegen ihn wird unter anderem wegen möglicher Verstöße gegen das Parteiengesetz ermittelt. Im Raum stehen gestückelte Spendenzahlungen, ähnlich wie bei Joachim Wolbergs.

Schlegel wird in dem Verfahren nochmals als Zeuge gehört werden. Im Rahmen der Beweisaufnahme zu Parteispenden soll er erneut aussagen.