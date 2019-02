Wolbergs-Prozess: Keine Zweifel an Kredit ohne Sicherheiten

Zum Abschluss der Beweisaufnahme rund um einen Sparkassenkredit für den angeklagten Bauträger Volker Tretzel stand im Korruptionsprozess am Regensburger Landgericht im Mittelpunkt Gold, das der Unternehmer bei der Sparkasse Regensburg liegen hatte.

Eilbeschluss war nötig

Laut eigener Aussage und der eines Vorstands der Sparkasse Regensburg wollte der Bauträger mit Hilfe des Kredits das vorhandende Gold in Privatvermögen überführen - aus erbschaftssteuerlichen Gründen, wie Tretzel vor Gericht angab. Da er den Kredit schnell benötigte, sollte die Sparkasse einen Eilbeschluss fassen - eigentlich "Alltagsgeschäft", berichtete der Regensburger Sparkassen-Vorstandschef in seiner Zeugenaussage.

Organkredit für Tretzel

Allerdings war Tretzel zu diesem Zeitpunkt auch Mitglied des Verwaltungsrats der Sparkasse. Bei dem Kredit handelte es sich deshalb um einen Organkredit, der der Zustimmung des Kredit- und Personalausschusses bedarf, in dem damals neben Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) auch die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler) saß. Bei der Sparkasse ging man jedoch davon aus, dass die Zustimmung ohne Bedenken erteilt werde. Ein erster Beschluss sah noch vor, dass für den Kredit Sicherheiten hinterlegt werden sollten: Tretzels Gold, 129 Kilogramm - nach heutigem Stand mit einem Wert von fast fünf Millionen Euro. Bei einem zweiten Beschluss wurde aber darauf verzichtet. "Wir haben von dem Goldbestand und welchen Umfang er hatte, gewusst", so der Sparkassen-Vorstandsvorsitzende vor Gericht. Auf einen ausgearbeiteten Sicherungsvertrag hätte man daher verzichten können. "Den können sie ja nicht im Sakko heraustragen."

Die polizeiliche Vernehmung eines verstorbenen Sparkassen-Kundenberaters, die im Prozess verlesen wurde, bestätigt hingegen, dass die Sparkasse den lange umworbenen Kunden Tretzel nicht verlieren wollte. Laut seiner Aussage bei der Polizei sei es Tretzel nicht zumutbar gewesen, sein Schließfach zu öffnen und den Goldbestand prüfen zu lassen. Für den Kundenberater war der Kredit darüber hinaus marktüblich. Der Kreditausschuss mit Wolbergs an der Spitze stimmte zu.

Zeuge: Keine Hinweise auf Einmischung in Kreditvergabe

Für die Staatsanwaltschaft ist das ein Anhaltspunkt, dass der OB auch Einfluss auf die Kreditvergabe genommen hätte. Das verneinte der Sparkassenvorstand. Auch der leitende Kriminalbeamte bestätigte: "Die Ermittlungen haben keine Hinweise ergeben, dass sich Wolbergs bei der Kreditvergabe und Konditionen eingemischt habe." Wolbergs-Anwalt Peter Witting verwies darauf, dass auch die Formulierung der Anklage, dass es ohne Wolbergs' Zustimmung nicht zu dem Kreditbeschluss gekommen wäre, falsch sei. Im Fall einer Ablehnung hätte es nur die Zustimmung der beiden anderen Kreditausschussmitglieder gebraucht. Die Staatsanwaltschaft verwies bereits bei vorangegangenen Verhandlungstagen darauf, dass die Konditionen rund um den Kredit an sich nicht im Zweifel stünden. Auffällig ist laut Ermittler, dass Wolbergs' SPD-Ortsverein kurze Zeit später Spenden von dem Bauträger erhalten habe.

Diskussionen über weiteres Baugebiet

Für Erstaunen bei den Prozessbeteiligten sorgte ein weiterer Beweisantrag der Staatsanwaltschaft. Es ging um eine Zivilklage, die ein Gebiet im Regensburger Stadtteil Weichs betrifft. Wolbergs soll erst die Bebaubarkeit zugesichert haben. Später wurde das Gebiet von dem Stadtrat und durch Wolbergs' Unterschrift als Hochwassergebiet ausgewiesen. In diesem Zusammenhang soll Wolbergs über Grundstücksgeschäfte mit Tretzels Firma BTT gesprochen haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. "An Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten", bewertete Wolbergs den Antrag. Er habe immer wieder mit allen über bestimmte Bauprojekte gesprochen. "Was sollen denn dann die Aufgaben eines Oberbürgermeisters sonst sein, außer den Winke-Kasperl zu machen." Mit seiner Unterschrift, die die Grundstücke als Hochwassergebiet auswies, habe er Tretzel keinen Gefallen getan, so Wolbergs. Tretzel selbst gab an, dass ihn die Unterschrift rund sieben Millionen Euro gekostet habe.

Tretzel-Anwälte zweifeln Glaubwürdigkeit eines Zeugen an

In einer Stellungnahme der Tretzel-Anwälte wurde indes nochmals die Glaubwürdigkeit eines Belastungszeugen angezweifelt. Der Tretzel-Mitarbeiter hatte vor wenigen Wochen im Verfahren ausgesagt, dass es ein Treffen zwischen Tretzel und Wolbergs gegeben habe, bei dem dem Mitarbeiter die Verkaufssumme für eine Wohnung an das Umfeld von Wolbergs mitgeteilt wurde. Nicht nur sei dies bereits widerlegt worden, so Anwalt Florian Ufer, der Mitarbeiter soll auch bei mehreren Wohnungen, die er von seiner Firma gekauft hatte, für sich selbst Preisnachlässe in Höhe von insgesamt 300.000 Euro gewährt haben - ohne Wissen seines Chefs.