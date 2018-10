Wolbergs-Prozess: Jahn-Chef kritisiert Staatsanwaltschaft

Im Regensburger Parteispendenprozess reißt die Kritik an den Methoden der Ermittlungsbehörden nicht ab: Der Vorstandsvorsitzende des Fußball-Zweitligisten Jahn Regensburg, Hans Rothammer, hat die Staatsanwaltschaft als Zeuge im Regensburger Parteispendenprozesses scharf angegriffen. Rothammer legte dar, "auch die Öffentlichkeitsarbeit der Staatsanwaltschaft" habe aus seiner Sicht dazu geführt, dass der Fußballclub zu Jahresbeginn 2017 "am Abgrund" gestanden habe.

Durch Ermittlungen Schaden beim Fußballclub entstanden

Die Vereinsführung habe damals Mühen gehabt, den Jahn "stabil" zu halten, so Rothammer. Der Jahn sei durch die Ermittlungen und Verhaftungen in die Regensburger Korruptionsaffäre verwickelt worden. Dem Verein sei schwerer Schaden entstanden.

Im Januar 2017 waren die heute angeklagten Männer, der Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs sowie der Bauträger Volker Tretzel und dessen ehemaliger Geschäftsführer, verhaftet worden. Sie saßen daraufhin mehrere Wochen lang in Untersuchungshaft.

Rothammer sagte weiter, es sei für ihn nur schwer auszuhalten, wie die heute angeklagten Männer im Zuge der Ermittlungen "öffentlich geschreddert" worden seien. Die Kritik des Fußballmanagers und Steuerberaters an den Ermittlern knüpft an eine gestern ergangene Entscheidung der Wirtschaftsstrafkammer des Regensburger Landgerichts an: Die Kammer hatte bemängelt, dass die Ermittler mit ihren Abhörmaßnahmen "massiv" gegen Grundrechte verstoßen hätten. Sie hätten höchstpersönliche Kommunikation der Angeklagten und deren Verteidigergespräche aufgezeichnet und nicht gelöscht. Das Gericht ordnete an, dass die entsprechenden rund 100 Telefonate und SMS-Kurznachrichten gelöscht werden müssen. Laut einem Sprecher des Landgerichts sind diese nicht verfahrensrelevant. Die vielfach kritisiere, mehrmonatige Überwachung der Angeklagten ist trotz dieser Kritik der Kammer rechtmäßig erfolgt.

Keine Gespräche über fragwürdige Immobiliendeals

Die Staatsanwaltschaft stellte einen Zusammenhang her zwischen dem millionenschweren Investment des Bauträgers Volker Tretzel und einer Grundstücksvergabe der Stadt. Sie wirft dem Regensburger Oberbürgermeister vor, den Bauträger bevorzugt zu haben, da dieser den Jahn unterstützt habe und zudem als Großspender für dessen Wahlkampf aufgetreten sei. Die Männer bestreiten die Vorwürfe.

Rothammer sagte vor Gericht aus, in seinem Beisein seien keine Gespräche über etwaige fragwürdige Immobiliendeals geführt worden. Er blieb damit im Wesentlichen bei der Linie des Vereins. Der Jahn hatte bislang stets erklärt, dass Verantwortliche keinerlei Kenntnis von möglichen fragwürdigen Geschäften oder Absprachen gehabt hätten.

Das Gericht beschäftigt sich noch bis in die kommende Woche mit diesem Teilkomplex des Verfahrens.