Wolbergs-Prozess: Immer neue Details zum Strohmann-System

Im Regensburger Parteispenden- und Korruptionsprozess haben erneut Zeugen aus der Baubranche ausgesagt: Ihre Aussagen stützen die Theorie, dass hunderttausende Euro an Spenden über ein Strohmann-System in die Regensburger Kommunalpolitik gepumpt wurden.

Tretzel-Mitarbeiter im Zeugenstand

Am Dienstag sagten zwei weitere Mitarbeiter des mitangeklagten Immobilienunternehmers Volker Tretzel aus. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt Tretzel, über seine Mitarbeiter gestückelte Spenden an den SPD-Ortsverein des ebenfalls angeklagten Regensburger Oberbürgermeisters Joachim Wolbergs gezahlt zu haben. Im Raum steht eine Gesamtsumme von rund 475.000 Euro.

Die Spenden sollen in Einzelzahlungen von knapp unter 10.000 Euro aufgespalten worden sein, um der Veröffentlichungspflicht zu entgehen und so ihre Herkunft zu verschleiern. Von den Spenden soll sich der Bauträger politische Entscheidungen in seinem Sinne erhofft haben, sagt die Staatsanwaltschaft.

2011 kam das Strohmann-System in Gang

Ein als Vertriebsleiter eingesetzter Architekt sowie ein Prokurist der Firma Bauteam Tretzel (BTT) sagten am Dienstag aus, der ehemalige BTT-Geschäftsführer sei mehrfach auf sie zugekommen, um sie zum Spenden aufzufordern. Der Ex-Geschäftsführer ist ebenfalls angeklagt. Er gilt als Architekt des mutmaßlichen Strohmann-Systems.

Den Aussagen zufolge bat er die Mitarbeiter erstmals im Jahr 2011 um eine Spende in Höhe von 9.900 Euro an den SPD-Ortsverein. Die Praxis sei bis 2016 fortgesetzt worden. Damals hätte der Firmeninhaber Volker Tretzel aber direkt mit den Mitarbeitern gesprochen. Der Geschäftsführer war zu diesem Zeitpunkt bereits ausgeschieden.

Auch an die CSU floss Geld

Zeitweise spendeten die Mitarbeiter in ähnlicher Weise auch an die Regensburger CSU. Konkret etwa für den Landtagswahlkampf des örtlichen CSU-Abgeordneten Franz Rieger im Jahr 2013. Ob die Summen vom Firmenkonto rückvergütet wurden, wie es die Staatsanwaltschaft in den Raum stellt, blieb am 15. Verhandlungstag des Regensburger Korruptionsprozesses offen.

Bekamen die Mitarbeiter ihre Spenden erstattet?

Es gibt zwei widersprüchliche Szenarien zum Geldfluss: Die Mitarbeiter schilderten, ihnen sei anfangs versichert worden, dass sie die Summen durch Sonderzahlungen erstattet bekämen. Wie aus Gehaltsabrechnungen hervorgeht, flossen derartige Zahlungen aber nicht in jedem Jahr.

Tretzel-Mitarbeiter verdienten Millionen

Im Raum steht deshalb, dass die Mitarbeiter die Spenden aus ihren Gewinnbeteiligungen am Unternehmenserfolg überwiesen haben. Finanziellen Spielraum dazu hätten sie bei Ausschüttungen von im Einzelnen bis zu zwei Millionen Euro offenbar durchaus gehabt. Die Anwälte des Bauträgers hatten bereits unter Verweis auf ein Auftragsgutachten betont, dass die Mitarbeiter keine Vergütung für ihre Spenden erhalten hätten.