Wolbergs-Prozess: Hohe Kosten bei "Dauerwahlkampf"-Büro

Der derzeit suspendierte Regensburger OB Joachim Wolbergs (SPD) hat nach seiner Wahl 2014 sein Wahlkampfbüro weiter genutzt. Das wurde am 38. Verhandlungstag des Korruptionsprozesses um Wolbergs vor dem Regensburger Landgericht noch einmal deutlich. Unter anderem war das Büro auch in den Europawahlkampf 2014 involviert. In einer Art "Dauerwahlkampf", wie Wolbergs und seine Verteidiger es nennen, und um SPD-Kandidaten zu unterstützen.

Offene Kosten in sechsstelliger Höhe nach Wahlkampf

Eine ehemalige Mitarbeiterin, die zum zweiten Mal aussagte, bestätigte, dass auch die Verbuchung von Spenden im Büro gemacht wurde. Bereits kurz nach der Kommunalwahl 2014 habe sich aber herausgestellt, dass die Ausgaben für den Wahlkampf höher als die Einnahmen waren. Die Zeugin rechnete vor, dass im April 2014 noch Rechnungen in Höhe von rund 200.000 Euro offen waren. Dabei seien die Kosten für eine österreichische Werbeagentur in Höhe von 168.000 Euro noch nicht eingerechnet gewesen, die im Laufe des Jahres 2014 noch in Rechnung gestellt wurden.

"Es war relativ schnell klar, dass Wolbergs ein Darlehen geben möchte, damit diese Kosten bezahlt werden können." Zeugin vor Gericht

Das Ehepaar Wolbergs habe daraufhin ein Darlehen gegeben. Die Zinsen wurden an den Ortsverein gespendet. Nach der Trennung des Paares habe sie etwa 25.000 Euro zurückgezahlt, so die Zeugin. Dass Wolbergs den Rest des Betrags notfalls spenden werde, sofern der Ortsverein das Darlehen nicht zurückzahlen könne, sei klar gewesen.

Wolbergs hoffte auf weitere Spenden

In mehreren E-Mails, so die Zeugin weiter, habe sie Wolbergs schon kurz nach der Wahl auf offene Rechnungen aufmerksam gemacht. Ihrer Ansicht nach hoffte der OB, dass die Kosten durch weitere Spendeneingänge ausgeglichen werden könnten. Ein Eintrag in einem Buch weckte im Gericht daher großes Interesse: Dokumentiert sind mehrere fünfstellige Beträge. Laut einer anschließenden Erklärung Wolbergs' habe es sich um Gelder gehandelt, die er von verschiedenen Personen und der eigenen Partei noch erwartet habe - unter anderem 100.000 Euro vom mitangeklagten Bauträger Volker Tretzel.

Büro auch in anderen Wahlkämpfen aktiv

Die hohen Ausgaben blieben nicht auf den Kommunalwahlkampf beschränkt. Unter anderem habe das Büro auch den Bundestagswahlkampf (2013) und den Europawahlkampf (2014) mitorganisiert, so die Zeugin. Ein Mitarbeiter war demnach nur dafür eingestellt, den Wahlkampf des SPD-Europaparlamentskandidaten Ismail Ertug zu managen, konkret: Plakate zu kleben.

"Wir haben aber nicht nur für andere Gliederungen gearbeitet, sondern auch Geld ausgegeben. Damit es mit der SPD wieder voran geht, weil mir das wichtig war." Joachim Wolbergs

Wolbergs betonte in diesem Zusammenhang, dass sich die Kampagnenfähigkeit der Parteien geändert habe. Heutzutage reiche es nicht, Flyer zu verteilen: "Wir kaufen uns alle Leistungen heute ein."

Seine Verteidiger legten bei der Befragung ihren Fokus auf die Art und Weise, wie Spenden verbucht wurden. Laut der Aussage der Büro-Mitarbeiterin wurde dabei ein Programm namens "SPD-Kassenbuch" genutzt. Einnahmen und Ausgaben mussten in vorgefertigte Masken eingegeben werden. Einmal im Monat wurden auch eingegangene Spenden darin eingetragen, basierend auf Kontoeingängen. Dass Spender dabei einen Verwendungszweck angegeben hätten, sei nicht der Fall gewesen, so die Zeugin. "Mit einem Klick" sei aus den Eintragungen in das Kassenbuch dann automatisch eine Datei mit dem Rechenschaftsbericht erstellt worden, die nicht mehr veränderbar war.

Staatsanwaltschaft beantragt weitere Zeugen-Vernehmung

Nach dem Ende der Zeugenvernehmung forderte Wolbergs die Staatsanwaltschaft dazu auf, ihm Fragen zu stellen. Die wartete aber stattdessen mit einem Beweisantrag auf und beantragte unter anderem die Vernehmung des ehemaligen Leiters der Regensburger Stadtbau-Gesellschaft, um damit zu beweisen, dass Wolbergs in mehreren Einlassungen vor Gericht gelogen habe und somit nicht glaubwürdig sei. Dabei geht es um die Hintergründe der Neubesetzung der Stadtbau-Spitze und die Frage, wer sich für welchen Bewerber eingesetzt hat. Der ehemalige Leiter der Stadtbau-Gesellschaft soll laut Staatsanwaltschaft vor allem eine Aussage Wolbergs' widerlegen: Dieser hatte gesagt, dass die Besetzung der Stelle mit einem früheren Tretzel-Mitarbeiter nicht seinem Vorschlag entsprochen habe, sondern dem des damaligen Stadtbau-Leiters.

Wolbergs nennt Oberstaatsanwalt "Obergschaftler"

Die Verteidiger des suspendierten OB erklärten, der Zeuge trage nichts zur Sache bei. Man werde dazu aber Stellung nehmen. Wolbergs selbst reagierte derweil weniger gelassen und nannte den anwesenden Oberstaatstaatsanwalt einen "Obergschaftler". Das will dieser nun nicht auf sich beruhen lassen: Eine Ankündigung der Vorsitzenden Richterin Elke Escher, den Ausruf nicht ins Protokoll aufzunehmen, lehnte er ab. Nun muss die Kammer in einer gerichtlichen Entscheidung beschließen, ob der "Obergschaftler" ins Protokoll mit aufgenommen wird. Wolbergs könnte dann ein weiteres Verfahren drohen.