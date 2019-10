Wolbergs-Prozess: Gereizte Stimmung im Gerichtssaal

Am ersten Verhandlungstag im Korruptionsprozess gegen den suspendierten Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (ehemals SPD) hat dessen Anwalt, der Münchner Strafverteidiger Peter Witting, eine Einstellung des Verfahrens gegen seinen Mandanten beantragt.

Anwalt sieht Überschneidungen mit dem ersten Prozess

Es bestehe ein sogenanntes Befassungsverbot für das Landgericht Regensburg, argumentierte der Rechtsanwalt. Unter anderem sieht Witting inhaltliche Überschneidungen mit dem ersten Prozess gegen Wolbergs.

Im Raum steht die Frage, ob es sich bei den Vorwürfen aus den beiden Verfahren um eine einheitlich zu sehende Tat handelt.

Entscheidung über Verfahrenseinstellung Mitte Oktober

Der Vorsitzende Richter Georg Kimmerl erklärte, die Strafkammer werde sich bis zum nächsten Sitzungstermin am 16. Oktober mit dem Antrag auf Verfahrenseinstellung befassen.

Wortgefechte im Gerichtssaal

Die Stimmung im Gerichtssaal am ersten Verhandlungstag war gereizt. Anwalt Witting und der Vorsitzende Richter Georg Kimmerl liefern sich zahlreiche Wortgefechte. So hielt der Vorsitzende Richter den Anwalt wiederholt an, nicht dazwischen zu reden. Witting drohte mit Eskalation und sagte mit Blick zum Richtertisch: "Mal sehen, wie wir hier weiter zurechtkommen."

Urteil im ersten Prozess: Schuldig, aber straffrei

Witting hat den suspendierten OB auch im ersten Prozess vertreten. In diesem Verfahren war Wolbergs im Juli wegen Vorteilsannahme in zwei Fällen schuldig gesprochen worden, aber straffrei geblieben. Dieses Urteil besitzt allerdings noch keine Rechtskraft.

Vorwürfe im zweiten Prozess: Bestechlichkeit und Vorteilsnahme

Im zweiten Prozess lauten die Vorwürfe gegen Wolbergs auf Bestechlichkeit und Vorteilsnahme. Zwei Bauunternehmer müssen sich wegen Bestechung und ein dritter wegen Vorteilsgewährung verantworten.

Der Anklage nach wollten sich die Unternehmer das Wohlwollen Wolbergs' bei der Vergabe von Bauprojekten sichern. Wolbergs weist die Vorwürfe zurück.