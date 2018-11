Im Regensburger Korruptionsprozess um den suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs von der SPD ist dessen einstiger CSU-Gegenkandidat Christian Schlegl zum zweiten Mal als Zeuge aufgetreten.

Schlegl erläutert Spendeneingänge

Dabei legte der CSU-Stadtrat die Spendenpraxis während des Wahlkampfs offen. Auch er selbst hat möglicherweise gestückelte Parteispenden des ebenfalls angeklagten Bauträgers Volker Tretzel erhalten. Diesem wirft die Staatsanwaltschaft vor, Mitarbeiter als Strohmänner eingesetzt zu haben. Sie sollen Beträge knapp unter der gesetzlichen Veröffentlichungsgrenze von 10.000 Euro an die SPD und teils auch an die CSU gespendet haben.

90.000 Euro für den Wahlkampf

Schlegl berichtete, er habe vor seinem Wahlkampf eine Zusage von Tretzel und dessen mitangeklagten Ex-Geschäftsführers erhalten, wonach er mit Spenden in Höhe von insgesamt etwa 90.000 Euro rechnen könne. Das Geld floss laut seiner Aussage später in drei Tranchen von je rund 30.000 Euro auf die entsprechenden Konten: "Soweit ich mich erinnern kann, wollte ich das nicht auf einmal haben, um über die drei Jahre des Wahlkampfs liquide zu sein", sagte Schlegl. Er habe die Eingänge aber nie selbst überprüft. Überwiesen wurden die Beträge von Angehörigen von Tretzels Firma - und zwar in Form von gestückelten Einzelspenden, ähnlich wie im Fall des angeklagten SPD-Oberbürgermeisters.

Bewusstes Strohmann-System?

Das Gericht muss nun unter anderem klären, ob es sich um ein bewusst gewähltes Strohmann-System gehandelt hat. Sollten Mitarbeiter im Auftrag des Bauträgers gespendet haben, um die wahre Herkunft des Geldes zu verschleiern, wäre dies als Verstoß gegen das Parteiengesetz strafbar. Jene Mitarbeiter, die gespendet haben, hatten in den vergangenen Tagen übereinstimmend berichtet, sie hätten die jeweiligen Summen auf Bitten oder Anweisung des angeklagten Ex-Geschäftsführers oder Tretzels selbst überwiesen. Dies legt auch eine vor Gericht verlesene E-Mail nahe.

Rückzahlungsmodus noch nicht endgültig geklärt

Strittig ist, ob die Tretzel-Mitarbeiter das Geld in Form von Sonderzahlungen zurückerhalten haben oder ob die Spenden auf spätere Gewinnbeteiligungen der Firma angerechnet wurden. Die Mitarbeiter gaben als Zeugen mitunter an, sie hätten die Ausschüttungen von Beteiligungen nur schwer nachprüfen können. Im Einzelfall habe sie dank ihres guten Verdienstes von teils mehr als zwei Millionen Euro pro Jahr auch nicht weiter interessiert, wie Spenden in Höhe von rund 10.000 Euro verrechnet worden seien.